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Владивостокские таможенники снова отожгли в Сети
07 Февраля 2012, 17:15 | Владивосток
Таможенники Владивостока сняли новый видеоролик о своей нелегкой работе.
Видео появилось в YouTube в один день с задержанием начальника таможенного поста за взятку. Новый видеоролик «Самая моя ФТС любимая» рассказывает о тяжелых трудовых буднях инспекторов таможенного поста Морской порт Владивосток. Дело в том, что таможня объявила 17-й смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества в таможенных органах ДВ региона и владивостокцы первыми отреагировали. По качеству видеоклип очень похож на прошлогодний скандальный «Таможня Владивостока рулит», о котором, напомним, высказался даже премьер ПУТИН: «Отжигать надо в Доме культуры, а не на работе».
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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