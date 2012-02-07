Владивостокские таможенники снова отожгли в Сети

Таможенники Владивостока сняли новый видеоролик о своей нелегкой работе.

Видео появилось в YouTube в один день с задержанием начальника таможенного поста за взятку. Новый видеоролик «Самая моя ФТС любимая» рассказывает о тяжелых трудовых буднях инспекторов таможенного поста Морской порт Владивосток. Дело в том, что таможня объявила 17-й смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества в таможенных органах ДВ региона и владивостокцы первыми отреагировали. По качеству видеоклип очень похож на прошлогодний скандальный «Таможня Владивостока рулит», о котором, напомним, высказался даже премьер ПУТИН: «Отжигать надо в Доме культуры, а не на работе».

«Золотой Рог».