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Доживет ли владивостокский трамвай до векового юбилея?
В канун своего столетия владивостокский трамвай, впервые вышедший на линию в 1912 году, зимует без крыши над головой. Строительство магистральных напорных канализационных коллекторов, ведущееся в районе улицы Борисенко, отрезало вагоны от родного депо. Весной этого года КГУП «Приморский водоканал» планирует завершить работы. Но какая судьба уготована трамваю, пока не ясно.
Напомним, работы по прокладке канализационных систем на месте временно снятого участка пути последнего из оставшихся трамвайных маршрутов Владивостока начались летом прошлого года. В качестве временной меры в районе моста между улицами Борисенко и Фадеева было сооружено разворотное трамвайное кольцо, что позволило пустить трамвай по укороченному маршруту.
Согласно условиям соглашения, заключенного между администрацией города и КГУП, после окончания производства работ по прокладке канализационного коллектора, по которым стоки будут направляться на очистные сооружения Южного планировочного района, трамвайные пути должны быть восстановлены в полном объеме. Движение по маршруту № 6 «Сахалинская – Баляева» также должно возобновиться в прежнем режиме.
В своем письме от 17 мая 2011 года на имя главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ обозначил сроки выполнения этих работ – до 20 октября 2011 года. Однако до настоящего времени указанные строительные работы не завершены и трамвайные пути не восстановлены.
Как сообщили «ЗР» в администрации Владивостока, специалисты «Приморского водоканала» ссылаются на большой объем работ по строительству и реконструкции систем водоснабжения и канализации, ведущихся одновременно по всему городу, а также на сложности, вызванные многочисленными незаконными сетями и врезками, проведенными ранее под улицей Борисенко. Это вызвало необходимость проведения дополнительных работ, что, в свою очередь, сказывается на сроках их окончания.
В КГУП нас заверили, что основной объем работ уже выполнен и весной на месте стройки можно будет начинать благоустройство. В настоящее время строители подошли к временному разворотному кольцу трамвая, но не знают, что делать дальше.
Относительно дальнейшего прохождения трассы существует два проектных решения. Первое – демонтировать трамвайное кольцо и продолжить прокладку труб. Второе – оставить разворотное кольцо и проложить коллекторы под дорожным полотном улицы Борисенко, для чего придется перекрывать здесь движение автотранспорта.
Понятно, что и тот и другой вариант вызовут недовольство горожан, чего в преддверии выборов мэру не хотелось бы. Но без утвержденного главой города решения о дальнейшей судьбе владивостокского трамвая подрядные организации не смогут продолжить работу.
А пока отрезанные от вагонного депо трамваи вынуждены зимовать под открытым небом, хотя зима в этом году выдалась бесснежной, но суровой. Как печально шутят работники ТТУ, наш город может войти в историю как второй случай явления морозоустойчивых трамваев на просторах бывшего СССР - блокадный Ленинград и предсаммитовский Владивосток, простите за сравнение.
Но, что удивительно, вагончики, хотя и старенькие, пока держатся молодцом, чего не скажешь о людях, которые из-за ухудшившихся условий труда – ни теплого туалета, ни горячего чая - начали увольняться. Правда, два пассажирских вагона и два спецвагона, предназначенных для расчистки трамвайных путей от снега, все же пришлось везти в депо на ремонт. Для этого ТТУ пришлось нанимать спецтранспорт для их погрузки и транспортировки в депо и обратно.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».
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