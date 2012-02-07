«Мистраль» назовут в честь Владивостока

Закладка и церемония резки стали первого из двух вертолетоносцев для ВМФ России состоялась во Франции.

Эти корабли типа Mistral назовут «Севастополь» и «Владивосток». По словам главнокомандующего ВМФ РФ Владимира ВЫСОЦКОГО, десантно-вертолетные корабли-доки типа Mistral будут поставлены ВМФ России через 36 месяцев с момента начала работ по каждому соответственно.

«Золотой Рог».