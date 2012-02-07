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Электричка столичного класса пришла на маршрут до аэропорта Владивостока
07 Февраля 2012, 15:22 | Владивосток
На Дальневосточную железную дорогу поступил новый электропоезд, который будет осуществлять интермодальные пассажирские перевозки по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи.
Именно ради этих скоростных рейсов пассажиры пригородных электричек терпят сейчас неудобства, пока идет строительство новой ветки. Современный поезд похож на аэроэкспрессы, которые работают на линиях между железнодорожными вокзалами и аэропортами в Москве и в Санкт-Петербурге. Таких суперпоездов во Владивостоке будет четыре. Железнодорожникам осталось до запуска их в рейсы закончить строительство пунктов посадки и высадки пассажиров на нескольких станциях в пригороде Владивостока.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам информагентств
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