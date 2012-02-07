Электричка столичного класса пришла на маршрут до аэропорта Владивостока

На Дальневосточную железную дорогу поступил новый электропоезд, который будет осуществлять интермодальные пассажирские перевозки по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи.

Именно ради этих скоростных рейсов пассажиры пригородных электричек терпят сейчас неудобства, пока идет строительство новой ветки. Современный поезд похож на аэроэкспрессы, которые работают на линиях между железнодорожными вокзалами и аэропортами в Москве и в Санкт-Петербурге. Таких суперпоездов во Владивостоке будет четыре. Железнодорожникам осталось до запуска их в рейсы закончить строительство пунктов посадки и высадки пассажиров на нескольких станциях в пригороде Владивостока.

"Золотой Рог".