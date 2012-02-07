Катамараны для саммита АТЭС во Владивостоке готовы сойти на воду

Катамараны для саммита АТЭС-2012 уже построены. Сейчас идет установка оборудования. Как только растает лед, приморские корабелы спустят оба судна на воду для проведения швартовых и ходовых испытаний.

- Корпуса мы уже построили. Один алюминиевый, второй – пластиковый. Сейчас идет процесс насыщения оборудованием, - сообщил «ЗР» и. о. генерального директора ОАО «Восточная верфь» Анатолий ДОРОГОВЦЕВ.

Катамараны длиной 28 метров, шириной 8 метров и водоизмещением 100 тонн рассчитаны на 220 посадочных мест. Их скорость - 27 узлов, мореходность – до 6 баллов.

Досье «ЗР»

Катамаран - от тамильского «каттумарам», буквально - «связанные брёвна». Двухкорпусное судно. Корпуса судна соединяются сверху мостом (ферменного или палубного типа). Однако в целом катамараны не получили распространения в судостроении ввиду проблем с обеспечением прочности соединительного моста и сложности постройки. Внедрение металла в качестве материала корпуса и новых, более эффективных методов постройки корпусов позволили по-иному оценить перспективы катамаранов, и они стали получать всё большее распространение. Кроме двух катамаранов, которые предназначены для транспортировки гостей саммита, в рамках подготовки к АТЭС-2012, за 100 млн рублей приобретено одно судно представительского класса и заключен контракт на аренду двух судов типа «Принцесса» на сумму 220 млн рублей. Приобретенное судно и два катамарана по окончании саммита останутся в Приморье.

ОАО «Восточная верфь», ранее специализировавшееся на военных катерах, - единственное в России предприятие, строящее катамараны. Начинали с заказов для частных лиц.

- Специально под это направление сформировали группу молодых специалистов, - поясняет Анатолий Дороговцев. - Построили примерно полтора десятка судов. Затем сделали два крупных для Ленинградской области.

Так что вполне резонно, что именно приморское предприятие выиграло тендер на строительство двух катамаранов для саммита АТЭС стоимостью 200 млн рублей.

Заказ дал возможность освоить новые технологии. Пластиковый корпус делали по нанотехнологии, так называемым методом вакуумной диффузии. В результате приобрели неоценимый опыт. И теперь «Восточная верфь» готова расширить производство. Ведь только Ленинградская область хотела бы купить 30-40 катамаранов.

Но для столь масштабного строительства нужно расширять производственные площади. С такой просьбой приморские судостроители обратились к первому вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ, который обещал помочь. Администрация края уже подыскивает подходящий участок.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».