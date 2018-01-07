7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества

Гостей мероприятия ждет концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии

Празднование Рождества Христова состоится 7 января в 12 часов на центральной площади Владивостока. Гостей мероприятия ждет концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них — «Арт-студия «Авансцена», «Метелица», «Пульс». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. На праздник приглашают всех желающих.

Фото Vl.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.