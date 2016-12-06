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Во Владивостоке детей все чаще называют зарубежными именами
В отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа (ЗАГС) подвели итоги работы за 11 месяцев 2016 года.
Так, по информации специалистов отделов ЗАГС, рождаемость во Владивостоке по-прежнему значительно превышает смертность. Количество записей о смерти за одиннадцать месяцев составляет почти 6 600. За такой же период времени в отделах городского округа зарегистрировано 8 099 новорожденных.
Самые популярные имена в 2016 году среди мальчиков – Иван, Михаил, Максим, Дмитрий, Александр и Артем. Среди девочек – София, Елизавета, Виктория, Арина и Алиса. Из редких имен девочек и мальчиков в текущем году владивостокские органы ЗАГС зарегистрировали: Власа, Клима, Иоанна, Лукиана, Брониславу, Иву, Элладу.
«Сегодня среди детей немного Ирин, Оксан, Анечек, Тань и Оль, но мода на эти имена может снова вернуться. Все чаще малышей называют зарубежными именами, а также в честь знаменитостей, политиков, героев телевизионных сериалов. Но мы советуем с этим быть аккуратнее, поскольку не каждое редкое, пусть и красивое, имя будет созвучно с русскими отчеством или фамилией. Вполне возможно, ребенку из-за необычного имени будет не очень комфортно и удобно в школе, что порой может повлиять на жизнь. Также мода на необычные имена может смениться через несколько лет», - рассказала начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации города Владивостока Ольга Матушкина.
Также стоит отметить, что с начала этого года во Владивостокском городском округе образовалось 5 392 новых семей. В прошлом году за такой же период времени браков было заключено более 6 000, а в 2014 году – 6 538. О количестве разводов: за 11 месяца 2016 года в приморской столице их зарегистрировано 2 733, в 2015 году – 2 915, в 2014 более 3 300, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
С начала текущего года во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 480 человек, причем эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством. Напомним, согласно законодательству в России можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию.
Сотрудники отделов ЗАГС краевого центра в 2016 году принимали активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Всероссийскому дню правовой помощи детям и других. Также в течение года сотрудники отделов ЗАГС совместно с сотрудниками администрации приморской столицы проводили чествования многодетных семей, юбиляров супружеской жизни, новорожденных.
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