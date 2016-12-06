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Во Владивостоке за выброшенный мусор заплатят штраф в размере 200 тысяч рублей
109 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено административными комиссиями Владивостока на прошедшей неделе.
По решению членов комиссий нарушителям предстоит заплатить штрафы на сумму более 653 тысячи рублей. Так, штраф в размере 200 тысяч рублей был составлен в отношении одного из популярных салонов сотовой связи, расположенного по адресу Алеутская, 28 за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае». По этой статье выписываются штрафы за сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных мест. В данном случае салон связи был наказан за то, что пакеты с мусором были выставлены на тротуар. Коме того, в пакетах находились анкеты клиентов салона, включающие персональные данные граждан, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Также за сброс мусора в неустановленном месте были выписаны еще три штрафа. Один из них предстоит выплатить гражданину, который выгрузил машину строительного мусора в районе Токаревской кошки.
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