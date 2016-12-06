www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.92 р. 100 JPY: 56.02 р.
EUR: 67.77 р. 10 CNY: 92.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Во Владивостоке за выброшенный мусор заплатят штраф в размере 200 тысяч рублей

06 Декабря 2016, 08:27 | Владивосток

109 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено административными комиссиями Владивостока на прошедшей неделе.

По решению членов комиссий нарушителям предстоит заплатить штрафы на сумму более 653 тысячи рублей.  Так, штраф в размере 200 тысяч рублей был составлен в отношении одного из популярных салонов сотовой связи, расположенного по адресу Алеутская, 28 за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае». По этой статье выписываются штрафы за сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных мест. В данном случае салон связи был наказан за то, что пакеты с мусором были выставлены на тротуар. Коме того, в пакетах находились анкеты клиентов салона, включающие персональные данные граждан, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Также за сброс мусора в неустановленном месте были выписаны еще три штрафа. Один из них предстоит выплатить гражданину, который выгрузил машину строительного мусора в районе Токаревской кошки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: штраф  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru