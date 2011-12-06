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Открыт новый детский сад в районе Снеговая Падь во Владивостоке
Красную ленту по случаю открытия еще одного современного детского сада во Владивостоке перерезали первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, губернатор Приморья Сергей Дарькин и глава Владивостока Игорь Пушкарёв.
Детский сад №6 «Светлячок» стал вторым дошкольным образовательным учреждением в этом микрорайоне. Он рассчитан на 240 мест, 130 путевок уже выданы. С 12 числа в «Светлячке» заработают 3 разновозрастные группы. Напомним, месяц назад в этом микрорайоне был введен в эксплуатацию первый детский сад «Тигрёнок», емкость которого – все те же 240 мест.
В "Светлячке" все сделано в соответствии с нормами СанПиНа и по самым современным стандартам. Три этажа, в уровне второго - прогулочные террасы, каких раньше никогда не строили, на первом - в группах для самых маленьких - теплые полы. В санузлах - специальная ростовая сантехника, в спортивном зале - детские тренажеры. В наличии бассейн, где с детьми будет заниматься инструктор по плаванию. Продублирована и "фишка" первого детского сада - большие витражные окна в группах. Благодаря такой планировке в помещения попадает намного больше дневного света.
В каждой детской группе установлены интерактивные доски, проекторы и компьютеры, чтобы была возможность сделать занятия для малышей динамичными и интересными. По последнему слову техники оборудован пищеблок детского сада, в котором трудятся 7 (!) сотрудников. В распоряжении рабочего персонала - современное оборудование, значительно облегчающее труд. А готовая пища на этажи поднимается с помощью автоматического лифтового оборудования.
В присутствии Игоря Шувалова детскому садику была передана снегоуборочная машина и электронный синтезатор.
После того как учреждение получит соответствующую лицензию, детский сад сможет предоставлять населению дополнительные образовательные услуги.
Посещение детсада обходится сегодня в 1090 рублей, с введением дополнительных услуг она не превысит 1500 рублей в месяц.
Путевки в "Светлячок" уже выданы 130 малышам, в скором времени в Снеговую Падь приедут еще новоселы, дети которых займут оставшиеся места. Оба детских сада, открытых в новом жилом микрорайоне, строились по заказу администрации Владивостока за счет федеральных средств. Вся социальная инфраструктура - школы, сады, больницы, спортивный комплекс - возводится под личным контролем главы города Игоря Пушкарёва. Еще на этапе проектирования садиков мэр распорядился строить их по самым современным стандартам.
Чтобы обеспечить эти и другие дошкольные учреждения кадрами, Игорь Пушкарёв распорядился с 1 января 2012 года доплачивать молодым воспитателям ежемесячно 10 тысяч рублей дополнительно.Юрий Рогов, "Золотой Рог".
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