Ректор ДВФУ считает, что административный персонал должен обслуживать профессора

Студенты Дальневосточного федерального университета участвуют в управлении вузом, а преподаватели за публикации в научных журналах и чтение лекций на английском языке получают значительную прибавку к зарплате. Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказал ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

«Дальневосточный федеральный университет существует больше года, но реально в объединенном университете мы живем всего три месяца – с 1 сентября 2011 года, - с этих слов начал свое выступление перед журналистами Владимир Миклушевский. - В университете были определенные сложности, связанные с техническими моментами. Это сказывалось на начислении заработных плат и стипендий. На сегодняшний день все эти трудности позади».

Сейчас, по словам ректора, идет серьезная работа по изменению системы управления вузом. Суть изменений состоит в привлечении студентов и преподавателей к соуправлению. «Мы серьезным образом стали привлекать студентов к работе в исполнительных органах. В первую очередь речь идет о созданной по моему приказу студенческой рабочей группе, которая разрабатывала положение о грантовой системе поощрения студентов и стипендиальном обеспечении. Мы с самого начала решили, что в деятельность ребят вмешиваться не будем. Рабочей группе были поставлены финансовые и идеологические рамки, все остальное студенты сделали сами. И надо сказать, у них все получилось. Что касается других форм сотрудничества, то мы ввели двух студентов в состав ректората. Они не только присутствуют на заседаниях, но и участвуют в обсуждении вопросов. И они по-другому стали относиться к тому, что делается в вузе.

Сейчас мы обсуждаем систему участия студентов в программе развития. Кроме этого, планируем ввести дублеров проректоров из числа студентов. Тогда они смогут реально влиять на те решения, которые принимаются. Расширим мы участие студентов и в ученом совете. Сегодня из 100 членов ученого совета - 12 студентов. В ближайшем будущем я намерен увеличить это число до 25. Я считаю, что это правильно – университет работает для студентов, и их мнение должно быть услышано и учтено».

Кроме того, ректор поделился первыми итогами работы университетского проекта «Мотивация», в рамках реализации которого 163 ученым ДВФУ уже выплачено 6,7 млн рублей за научные публикации в известных иностранных и российских научных журналах. Одна публикация в журнале, индексируемом базой данных Scopus, приносит автору или авторскому коллективу по 100 тысяч премиальных рублей.

– Я уже получил вознаграждение за 7 статей и подал заявку еще на 2 работы, – рассказал доцент кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Евгений ПУСТОВАЛОВ. – Наши публикации посвящены перспективным магнитным материалам, новым оптическим зондам, нанокристаллическим и аморфным магнитным материалам, разработке квантовых оптических материалов.

Еще один вид поощрения научно-педагогических работников ДВФУ – вознаграждение за защиту докторской диссертации. При успешной защите диссертации и получении степени доктора наук гарантируется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.

Согласно еще одному приказу ректора в ДВФУ поощряются преподаватели, чьи аспиранты делают успехи в науке и защищают кандидатскую диссертацию за 4 года. Разовая премия таким эффективным руководителям кандидатских работ составляет 150 тысяч рублей.

Поддерживается университетом и участие преподавателей в научных конференциях - за выступление сотрудник университета получает стимулирующее единовременное вознаграждение от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от значимости мероприятия, вида и языка доклада. Обладателем такой премии уже стал заместитель директора Школы региональных и международных исследований ДВФУ, доцент Артем ЛУКИН за участие в международной конференции в США, посвященной исследовательским центрам АТЭС.

Поощряют преподавателей университета и за чтение лекций на английском языке – почасовая оплата за такую лекцию в три раза выше, чем за обычный лекционный час.

«Мы постепенно движемся к цели под названием интернационализация образования, - говорит ректор ДВФУ. - У нас сегодня изучают английский язык 66 преподавателей. Этот процесс абсолютно добровольный. В рамках этого проекта сотрудник университета не только бесплатно изучает английский язык и сдает тест, но и едет на стажировку в партнерский вуз. Я уверен, что это позволит изменить ментальную среду в университете. Это особенно важно в связи с тем, что с января 2012 года мы открываем 10 международных образовательных программ по самым разным направлениям».

Международные программы со следующего года открываются практически во всех Школах ДВФУ. В Школе естественных наук ДВФУ в партнерстве с австралийским Университетом Квинсленда в следующем году начнет работать программа «Морское биоразнообразие и сохранение водной среды». В Школе гуманитарных наук ДВФУ стартует программа «Археология Северной Пацифики», реализация которой будет проходить совместно с Калифорнийским университетом в Беркли (США), Принстонским университетом (США) и Лейденским университетом (Нидерланды). В партнерстве с Университетом Висконсин-Мэдисона (США), Юридической школой им. Томаса Джефферсона (США), Университетами Васэда и Нагоя (Япония), МГИМО, Московской государственной юридической академией и Санкт-Петербургским государственным университетом на базе Юридической школы ДВФУ начнет работу англоязычная программа «Международное торговое и инвестиционное право».

Школа педагогики ДВФУ начнет реализацию международной образовательной программы «Национально-этническое образование». Ее партнерами станут китайские и корейские университеты.

Две программы – «Проектный менеджмент» в партнерстве с Университетским колледжем Мэрилендского университета (США) и MBA-программа «Туризм» с Университетом Южного Квинсленда (Австралия) – откроются в Школе экономики и менеджмента ДВФУ.

На базе Инженерной школы ДВФУ совместно с Технологическим университетом Сиднея (Австралия) стартует англоязычная программа «Гидротехнические сооружения». При сотрудничестве с Иллинойским университетом (США) в Школе биомедицины начнет работу программа «Биотехнологии продуктов питания из растительного сырья».

Школа региональных и международных исследований ДВФУ совместно с университетами США, МГИМО и Высшей школой экономики запустит программу «Россия в АТР: политика, экономика, безопасность».

Наряду со значительными позитивными изменениями ректор отметил и негативные моменты, с которыми пришлось столкнуться на первых этапах работы вуза. «Административно-управленческая структура вуза пока не является оптимальной, и мы серьезно работаем над ее оптимизацией, - говорит Владимир Миклушевский. – Пока есть дублирование функций, не всегда правильно разделены полномочия между ректоратом и Школой. Административный процесс осложняется тем, что под крышей ДВФУ объединились 4 корпоративных культуры, из которых сегодня нужно сформировать одну. Для этого мы создали комиссию по административной реформе. Я возглавляю ее лично. И план ее работы расписан по месяцам. За декабрь мы планируем «расшить» все узкие административные процессы, которые вызывают наибольшие затруднения у людей. За весенний семестр мы должны внедрить систему, которую мы называем Смарт-кампусом, и перейти на электронный документооборот. Кроме этого, мы намерены внедрять систему оценки для административно-управленческого персонала. Я считаю, что главный человек в вузе, помимо студента, - это профессор. И все остальные должны его обслуживать. С весны мы вводим систему, которая будет основываться на стандартах оказания тех или иных услуг. Кто будет эти стандарты нарушать, будет наказан рублем за неэффективную работу».

Елена АРДАЛЬЯНОВА.