Зачем Владивостоку деревья?

Директор Ботанического сада Павел Крестов - о необходимости озеленения городских пространств

Обустройство городских пространств - тема, в последнее время волнующая многих жителей Владивостока. Активные горожане выступают за развитие сети парков и скверов, озеленение территорий, общественники не редко инициируют массовую высадку растений. Директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской Академии наук, учёный-геоботаник член-корреспондент РАН Павел КРЕСТОВ уверен, что работа в данном направлении - это не просто возможность усовершенствовать облик города, но и шанс сделать жизнь людей лучше.

О том, с какими сложностями сталкивается растение в городе и какую роль в этом играют городские власти, Павел Крестов рассказал в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького, где выступил с лекцией «Великолепие приморской флоры и озеленение Владивостока: что пошло не так?».

Место дерева в городской среде

Флора юга Приморья и Владивостока - одна из богатейших в России. В самом городе обитает 1673 вида растений: дуб, клён, липа, берёза, ясень, можно встретить папоротник и лесные ягоды. Это объясняется местным климатом: зимой в крае царит засуха, летом - обильные осадки. Растения вынуждены адаптироваться к этим непростым условиям: высоким температурам, промерзанию земли, соответственно, растёт и их выносливость.

Далеко не все растения росли в Приморье изначально. Некоторые из них в край завезли сотрудники Ботанического сада. Это, например, магнолии, которых сейчас у нас произрастает 26 видов. Есть растения, которые гораздо лучше приживаются, чем изначально произрастающие на территории - это, например, ясень пенсильванский.

Дерево в городе играет огромную роль, подчёркивает Павел Крестов. Оно позволяет охлаждать улицы - всегда приятно посреди раскалённого асфальта спрятаться в прохладную тень от раскинувшейся кроны. Другие задачи дерева - отражение лишней солнечной радиации, которая опасна для человека, поглощение углекислого газа и пыли, перехват осадков и испарений. Благодаря тому, что корневая система дерева удерживает поверхностный сток вод, во время ливней не размывает участки земли. И это лишь несколько аргументов в пользу массовой высадки деревьев в городской черте.

Однако за ними требуется и уход, пусть некоторым это и покажется излишним. Деревья следует мыть специальным шампунем, поливать (особенно, в несезон), защищать от вредителей. Без этого они рискуют просто погибнуть, а на то, чтобы вырастить новое, потребуются годы.

Растению в городе приходится непросто. Например, берёза обыкновенная, даёт миллион семян. Часть из них попадёт в почву, часть - сразу погибнет. Как только росток проклюнется из семечка, его все захотят убить: человек или зверь уничтожит, случайно наступив, съест птица или другое животное. И растению сильно повезёт, если оно попадёт в комфортные условия, где сможет превратиться во взрослое дерево.

«Если дерево попадает в город, то, помимо тех факторов, которые оно вынуждено переживать в естественной среде, ему необходимо справиться с условиями, которые создаются политическими решениями городских властей. И у дерева появляется ещё больше стрессов. С большой вероятностью оно в такой обстановке погибнет. Городская среда активнее всего воздействует на листовой аппарат, на устьица, на фенологию», - отмечает Павел Крестов.

В целом населённый пункт - достаточно опасное место для дерева. Кроны могут пострадать от перегрева, ожогов, контрастных температур, становится сильнее урон от атак насекомых. Для корневой системы опасна близость к асфальту, часто встречаются недостаток воды и отсутствие полезных веществ в земле. Некоторые растения практически не приживаются в городе. Например, дуб монгольский Павел Крестов называет «нашей головной болью». Малейшее отклонение от комфортных условий ведёт к гибели дерева. Также ему важно иметь «соседей», в одиночестве растение тоже погибает. Больше шансов вырастить его в парке, но и там возможны сложности.

Передовым опытом в озеленении территорий могут поделиться в Китае. Несколько лет назад власти этой страны начали бороться с опустыниванием и массово высаживать тополя. Проект столкнулся со всеобщим скептицизмом. Представители профессионального сообщества недоумевали, зачем тратить столько усилий, если растения всё равно погибнут. Результаты подвели в 2019 году. В одном из научных журналов опубликовали статью, из которой следует, что площадь зелёной поверхности в разных городах Китая увеличилась на 16%.

«Это огромный шаг в истории Китая, который действительно изменит климат этой части территории. И процессы войдут в русло развития нормальной экосистемы», - подчеркнул Павел Крестов.

Но вот Приморье, по мнению учёного, в ближайшее время, скорее всего, ожидает изменение климатических условий. По пессимистическому сценарию, отклонение температур может составить 5-6 градусов, по оптимистическому - 1-2 градуса. Сейчас наиболее вероятен первый вариант, а значит, условия в крае станут благоприятнее для многих видов растений.

Фабрика в листе дерева

В чём же польза растения для нашей планеты? Директор Ботсада поясняет: сам по себе лист - уникальный механизм: больше ни один организм не способен преобразовывать солнечные лучи в энергию.

«Как сказал Климент Аркадьевич Тимирязев, все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они не встречались, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы вырабатывалось органическое вещество. Он это сказал в конце девятнадцатого века. Сейчас мы знаем, что это не так. Но большая часть органики действительно вырабатывается именно в хлорофилловом зерне», - сказал Павел Крестов.

Как известно, растения способны поглощать углекислый газ и производить кислород. В натурфилософии «союз» кислорода, углерода, водорода и азота называют аллегорией основных четырёх стихий: воздуха, воды, земли, огня. В античное время с помощью этой идеи объясняли происхождение всех предметов: живых и неживых. И, стоит признать, древние были в чём-то правы. В своё время эту теорию подтвердили химики и генетики. Учёные поместили в масс-спектрометр несколько организмов и определили количество содержащихся в них химических элементов. Оказалось, что соотношение у всех примерно одинаковое. Если вес человека - 100 килограммов, то 63 из них приходится на кислород, 18 - на углерод, пять - на водород, и меньше килограмма - на азот.

Работу растений по преобразованию энергии, отмечает Павел Крестов, впервые заметил Владимир Вернадский. Он писал, что энергетическая функция биосферы заключается в накоплении и преобразовании растениями энергии солнца и передаче её пищевым цепям. Вся энергия, которую мы используем в повседневной жизни, тем или иным образом происходит от солнца, но напрямую мы не можем применять эту силу, уверен Павел Крестов. И лист - это как раз та лаборатория, которая преобразует энергию солнечных связей в энергию солнечных лучей, которую мы может применять для собственных нужд.

Именно благодаря растениям Земля приняла привычный облик. Миллиарды лет назад атмосфера планеты состояла из метана, который производили самые первые организмы. Постепенно начали появляться простейшие растения, которые, поглощая углекислый газ, «выпускали» кислород. И именно в тот момент стало возможно существование человека, которому кислород жизненно необходим.

Кроме того, растения сильно влияют на климат. Например, период вымирания папоротника связан с повышением температуры на Земле. Объясняется это просто: некому потреблять лишний углекислый газ, он копится в атмосфере, поверхность планеты нагревается. И наоборот: больше растений - температура снижается.

Свою «работу» - выработку кислорода и поглощение углекислого газа - растение выполняет в самых разных условиях, адаптируясь к любому климату. Например, оно заменило листья на колючки в жарком климате, чтобы меньше тратить жидкости, и на иголки в холоде, чтобы сберечь листья. Деревья сбрасывают листву на зиму, а некоторые кустарники вовсе избавляются от наземной части. Мало кто из организмов способен на подобные чудеса.

«Таким образом, растение - главный доступный источник энергии, главный источник биогенных элементов, без которых ничего невозможно», - заключает Павел Крестов.

Согласитесь, деревья, кустарники, цветы - ключевой элемент биосферы и важная составляющая городского пространства. И это далеко не только способ украсить территорию, как чаще всего воспринимаются горожанами сезонные высадки цветов городскими службами. Растения помогут очистить атмосферу в населённом пункте, защитят его жителей от жары, пыли и вредных излучений. Деревья и кустарники - место обитания многих представителей фауны: насекомых, мелких зверьков, птиц. В их отсутствие животные просто бы погибли. Именно поэтому так важно заниматься озеленением городов, следить за уже имеющимися насаждениями, развивать парки и скверы. И на это во Владивостоке стоило бы обратить больше внимания.

Алиса КРАСНОВА