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Очередной точечный скандал
Жильцы дома по Шилкинской, 4 во Владивостоке вышли в минувшее воскресенье на улицу, чтобы выразить своё несогласие с планами втиснуть в плотную застройку ещё одну многоэтажку, отдав под её возведение последнюю в микрорайоне автостоянку, расположенную по соседству с их домом
Изначально данный участок земли компания «ЕСЕ», ставшая резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ), получила в аренду под строительство многоуровневой парковки. Однако, как это уже не раз бывало во Владивостоке, на каком-то этапе планы застройщика возвести современную крытую автостоянку претерпели разительное изменение. Жители микрорайона с удивлением узнали из пресс-релиза городской администрации, что у них под окнами планируют выстроить жилой комплекс на 227 квартир, включающий таунхаусы и высотную часть. Также предусмотрена в составе комплекса и автопарковка. Правда, количество машиномест на ней заявленно всего 250-300, что вряд ли закроет даже потребность обитателей самого возводимого комплекса, не говоря о жителях соседних домов, у которых под строительство забирают последнюю в микрорайоне автостоянку.
На сайте администрации города сообщается, что застройщик получил предварительное одобрение проекта, однако глава Владивостока Олег Гуменюк отметил, что необходимо согласовать планы с жильцами соседних домов.
«Мы вас поддержим, если жители также не будут против», – сказал Олег Гуменюк представителю компании «ЕСЕ» на заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов Свободного порта Владивосток, прошедшем 13 октября.
Между тем жильцы дома №4 на Шилкинской, напротив которого планируется стройка, категорически возражают против строительства многоквартирной высотки. Так, Оксана Спивак рассказала о том, что беспокоит её и всех соседей:
«Сейчас на этой территории, где планируется стройка, находится автостоянка – единственная в нашем микрорайоне, и понятно, что при её ликвидации все машины отправятся загромождать дворы и проезды у нескольких ближайших домов. Кроме того, мы волнуемся за безопасность нашего дома. Среди моих соседей есть инженеры, они утверждают, что место будущей стройки находится на тектоническом разломе, и если там начнут рыть котлован, то несколько подъездов нашего дома могут просто «поехать». Пока мы собираем подписи против стройки, но если нас не услышат, то придётся снова выходить на улицу, чтобы донести до властей, что мы не выражали согласия на строительство этой многоэтажки».
Есть у жителей микрорайона и другие аргументы против стройки. Они опасаются, что дом перекроет доступ света к их окнам, ведь при такой плотной застройке невозможно обеспечить нормы солнечного освещения, инсоляции. Кроме того, существующая инженерная инфраструктура, по их мнению, уже трещит по швам, ведь только за последние годы в окрестностях возвели сразу несколько больших жилых комплексов.
Редакция нашего медиахолдинга направила в администрацию Владивостока официальный запрос о том, в какой стадии в настоящее время находится вопрос согласования проекта строительства многоквартирного жилого дома на Шилкинской и будет ли учтено при принятии окончательного решения мнение жителей соседних домов.
Фото предоставлено очевидцами протестной акции
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