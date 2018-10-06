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Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
06 Октября 2018, 16:27 | Владивосток
Врио губернатора даже поучаствовал в байкерской свадьбе
Врио главы Приморья Олег Кожемяко приняло участие в закрытии байкерского сезона. Торжественное мероприятие прошло в субботу на центральной площади города. На закрытие сезона съехались сотни мотоциклистов со всего Приморского края и других территорий Дальнего Востока.
Глава региона поучаствовал в мероприятии на своем мотоцикле Harley-Davidson. Вместе с ним поздравить байкеров решили и другие известные местные политики-мотоциклисты - Павел Серебряков и Александр Юртаев.
Фото Сергея КОЖИНА.
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