Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона

Врио губернатора даже поучаствовал в байкерской свадьбе

Врио главы Приморья Олег Кожемяко приняло участие в закрытии байкерского сезона. Торжественное мероприятие прошло в субботу на центральной площади города. На закрытие сезона съехались сотни мотоциклистов со всего Приморского края и других территорий Дальнего Востока.





Глава региона поучаствовал в мероприятии на своем мотоцикле Harley-Davidson. Вместе с ним поздравить байкеров решили и другие известные местные политики-мотоциклисты - Павел Серебряков и Александр Юртаев.





Фото Сергея КОЖИНА.