Во Владивостоке на улице Пограничной движение транспорта будет закрыто

Сегодня ночью на улице Пограничной в районе домов №10 и 12 начнутся работы по ремонту сети ливневой канализации, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока.

В связи с этим движение автотранспорта по улице Пограничной будет закрыто. Объезд будет осуществляться по улицам Батарейной, Западной, Пологой, Алеутской и Лесному переулку.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ливневой коллектор на улице Пограничной был разрушен ливневыми осадками. Подрядной организации ООО «Автобан-ДВ» предстоит выполнить большой объем работ в сжатые сроки, а именно – проложить трубу под проезжей частью сечением 1000 миллиметров. Планируется, что работы завершатся к 15 октября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.