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Автобусный маршрут № 1 во Владивостоке продлили до "Седанки"
Теперь он так будет ходить на постоянной основе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С 6 октября, автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе. Такое решение принято после изучения пассажиропотока на маршруте, сообщает управление транспорта администрации города
«Эксперимент с продлением маршрута стартовал 7 августа. С такой просьбой в управление транспорта не раз обращались пассажиры. Пойдя навстречу пожеланиям, было принято решение на два месяца продлить маршрут и вместо остановки «Академическая» сделать конечной «Седанку». Пассажиры нововведение восприняли положительно, о чем свидетельствовали многочисленные телефонные звонки и обращения в управление транспорта. При этом не нарушился интервал движения автобусов, так как автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, смогло вывести на него несколько дополнительных машин», - рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.
По их мнению, эксперимент признан успешным. В реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом внесены изменения в наименование маршрута. Сегодня он значится как «Седанка – Окатовая – Змеинка».
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