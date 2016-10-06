Во Владивостоке запустили новые очистные сооружения

На одном из предприятий Владивостока, выпускающем пиво, прошло торжественное открытие очистных сооружений. На их строительство было потрачено 280 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Очистные сооружения были построены в рекордные сроки. Всего прошел один год от момента проектирования до момента до запуска в эксплуатацию. Теперь у нас все сбросы воды соответствуют стандартам», - сообщил «Золотому Рогу» директор пивзавода.





Строительством очистительных сооружений занималась чешская компания HydroTech. Теперь при очистке сточных вод применяется биологическая чистка с использованием анаэробных и аэробных процессов. Для достижения ПДК вода проходит несколько этапов чистки. После последнего этапа очистки, вода становится технической и ей можно пользоваться.





Основным фильтром для воды является анаэробный генератор, в котором при помощи ила и бактерий проходит несколько этапов чистки, при этом процессе выделяется газ. Анаэробный реактор компанией был куплен в Голландии.





Добавим, что до постройки очистительных сооружений завод сбрасывал в городской сток воду не подходившую, по нормативам ПДК и его руководство выплачивало штрафные санкции. Также при очистительных сооружениях есть лаборатория, где проверяют очищенную воду.





Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.