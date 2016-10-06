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Во Владивостоке запустили новые очистные сооружения

06 Октября 2016, 09:28 | Владивосток

На одном из предприятий Владивостока, выпускающем пиво, прошло торжественное открытие очистных сооружений. На их строительство было потрачено 280 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Очистные сооружения были построены в рекордные сроки. Всего прошел один год от момента проектирования до момента до запуска в эксплуатацию. Теперь у нас все сбросы воды соответствуют стандартам», - сообщил «Золотому Рогу» директор пивзавода.


 

Строительством очистительных сооружений занималась чешская компания HydroTech. Теперь при очистке сточных вод применяется биологическая чистка с использованием анаэробных и аэробных процессов. Для достижения ПДК вода проходит несколько этапов чистки. После последнего этапа очистки, вода становится технической и ей можно пользоваться.


 

Основным фильтром для воды является анаэробный генератор, в котором при помощи ила и бактерий проходит несколько этапов чистки, при этом процессе выделяется газ. Анаэробный реактор компанией был куплен в Голландии.


 

Добавим, что до постройки очистительных сооружений завод сбрасывал в городской сток воду не подходившую, по нормативам ПДК и его руководство выплачивало штрафные санкции. Также при очистительных сооружениях есть лаборатория, где проверяют очищенную воду.


 

Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: очистные  завод  экология  пиво 






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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:20, 06.10.2016#

    У нас в России, чтобы работали очистные сооружения должным образом необходимы затраты, как на производство. Дело в том, что питьевая вода из нашего крана не проходит по нормам сброса в водоемы (пробовали, взяли с крана и сдали) Превышение по 3 показателям!!!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:20, 06.10.2016#

    У нас в России, чтобы работали очистные сооружения должным образом необходимы затраты, как на производство. Дело в том, что питьевая вода из нашего крана не проходит по нормам сброса в водоемы (пробовали, взяли с крана и сдали) Превышение по 3 показателям!!!

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