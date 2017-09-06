Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трутнев: Уже выдано более 36 тыс. "дальневосточные гектаров"
В рамках закона о «дальневосточном гектаре» уже известны собственники более 36 тыс. участков, количество новых предприятий на Дальнем Востоке к концу текущего года достигнет 86-ти, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на официальном открытии III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. «На сегодняшний день работает 51 (новое) предприятие, к концу года их станет 86», - сказал Трутнев.
Досье "Золотого Рога"
Закон о «дальневосточном гектаре» начал действовать в июне 2016 года. С февраля 2017 года возможность оформить бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке получил каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото из фотобанка ВЭФ.
Новости тематики
Новости раздела
- Трутнев: Уже выдано более 36 тыс. "дальневосточные гектаров"
- Мать Игоря Пушкарева обратилась к Владимиру Путину
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
- Генконсульство США во Владивостоке будет заниматься только культурой и разведкой
- Арестованный мэр Владивостока обратился к Путину с открытым письмом
- Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- Золотой мост во Владивостоке отмечает свой первый юбилей
- Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Рубль начал стремительно дорожать
- "Аэропорты Регионов" намерены вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Россиян избавят от одного налога
- Во Владивостоке появятся японские "умные светофоры"
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- В Хабаровском крае планируют открыть туристический информационный центр
- На Сахалине откроется круглогодичный японский онсэн