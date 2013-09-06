Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке готовится к открытию фестиваль "Владивостокская крепость"
Батарея Новосильцевская (о.Русский). Фото KFSS.ru (форты.рф).
С 21 по 22 сентября во Владивостоке будет проходить ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость» на территории Спортивной набережной.
В обширной программе, рассчитанной на несколько дней, каждый сможет не только прикоснуться к истории самой крепости, но и открыть для себя новые неизвестные ранее факты из прошлого и настоящего уникального памятника военно-оборонительного зодчества.
Владивостокская крепость – настоящая жемчужина Приморского края - на сегодня не имеет аналогов в мире. 200 лет русские учились у «просвещённых» европейцев как строить крепости. И взяв за основу всё лучшее, в итоге превзошли своих учителей. Царское правительство, по оценкам специалистов, в свое время вложило в строительство крепости средства, сравнимые с теми, что были затрачены на проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012. Здесь на территории более 400 квадратных километров было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, оснащенных 1 тыс. 400 орудиями. Сейчас это единственная морская крепость, сохранившаяся в России с XIX века и включенная в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО.
С 21 по 22 сентября гости фестиваля обязательно посетят Безымянную батарею в центре Владивостока. На ее территории создан военный музей под открытым небом. Вся техника в рабочем состоянии. Дети будут в восторге от того, что сами смогут все потрогать, покрутить рукоятку и поднять оружейный ствол. Взрослых, несомненно, привлечет экскурсия по окутанным легендами и тайнами подземным казематам. Музей "Владивостокская крепость" - это не только история Владивостока, но еще и уникальная природа. Здесь десятки растений, цветов и кустарников, занесенных в Красную книгу.
В программе фестиваля, проводимого департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, будут автобусные и пешеходные экскурсии по фортам Владивостокской крепости с 20 по 22 сентября. Самый известный и посещаемый - форт №7, построенный в честь наследника престола Цесаревича Алексея. Туристы увидят здесь огромную подземную казарму на 400 человек, подземное водохранилище, помещение бывшей кухни-пекарни, тоннели, лабиринты и оружейные погреба. В эти же дни на форте Поспелова откроется выставка редких фотографий Владивостока начала 20 века из коллекции американского путешественника Мерила Хаскела. Фестиваль- это еще и концерты лучших творческих коллективов города и края, инсталляции художников, дизайнеров, викторины. Все приморские компании – изготовители сувенирной продукции заявят о себе на конкурсе «Лучший сувенир». Победителей определят сами жители и гости Владивостока. Самым активным участникам праздника будут торжественно вручены ценные подарки и призы.
Организатором фестиваля является департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края.
Фотографии предоставлены сайтом KFSS.ru (форты.рф).
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Поезд Победы прибыл во Владивосток
- Игорь Пушкарев озвучил важное предложение, касающееся Владивостока
- Игорь Пушкарёв поздравил владивостокцев с праздником
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
Новости раздела
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка