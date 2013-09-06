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Во Владивостоке готовится к открытию фестиваль "Владивостокская крепость"

06 Сентября 2013, 16:09 | Владивосток

Батарея Новосильцевская (о.Русский). Фото KFSS.ru (форты.рф).

С 21 по 22 сентября во Владивостоке будет проходить  ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость» на территории Спортивной набережной.

В обширной программе, рассчитанной  на несколько дней, каждый сможет не только прикоснуться к истории самой крепости, но и открыть для себя новые неизвестные ранее факты из прошлого и настоящего уникального памятника военно-оборонительного зодчества.

Батарея Петропавлоская мортирная. Фото предоставлено сайтом KFSS.ru (форты.рф)
 
Батарея Петропавловская мортирная. Фото KFSS.ru (форты.рф).

Владивостокская крепость – настоящая жемчужина Приморского края - на сегодня не имеет аналогов в мире. 200 лет русские учились у «просвещённых» европейцев как строить крепости. И взяв за основу всё лучшее, в итоге превзошли своих учителей. Царское правительство, по оценкам специалистов,  в свое время вложило в строительство крепости средства, сравнимые с теми, что были затрачены на проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012. Здесь на территории более 400 квадратных километров было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, оснащенных 1 тыс. 400 орудиями.  Сейчас  это единственная  морская крепость, сохранившаяся в России с XIX века и включенная в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО.  

С 21 по 22 сентября гости фестиваля обязательно посетят Безымянную батарею в центре Владивостока. На ее территории создан военный  музей под открытым небом.  Вся техника в рабочем состоянии. Дети будут в восторге от того, что сами смогут все потрогать,  покрутить рукоятку  и поднять оружейный ствол. Взрослых,  несомненно,  привлечет экскурсия по  окутанным легендами и тайнами  подземным казематам. Музей "Владивостокская крепость" - это не только  история Владивостока,  но еще и уникальная природа. Здесь  десятки растений, цветов и кустарников, занесенных в Красную книгу.


 
Батарея Петропавловская мортирная. Фото KFSS.ru (форты.рф).

В программе фестиваля, проводимого департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, будут  автобусные  и пешеходные экскурсии по фортам Владивостокской крепости с 20 по 22 сентября. Самый известный и посещаемый - форт №7, построенный в честь  наследника престола Цесаревича Алексея. Туристы  увидят здесь огромную подземную казарму на 400 человек, подземное водохранилище, помещение бывшей  кухни-пекарни, тоннели, лабиринты и оружейные погреба. В эти же дни  на форте Поспелова откроется выставка редких фотографий Владивостока начала 20 века из коллекции американского путешественника Мерила Хаскела. Фестиваль- это еще и концерты лучших творческих коллективов города и края, инсталляции художников, дизайнеров, викторины. Все приморские  компании – изготовители сувенирной продукции заявят о себе на  конкурсе  «Лучший сувенир». Победителей определят сами жители и гости Владивостока. Самым активным участникам  праздника будут торжественно вручены  ценные подарки и призы.

Организатором фестиваля является департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края.

Фотографии предоставлены сайтом KFSS.ru (форты.рф).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: фестивали  Владивостокская крепость  Гавань-турцентр 



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