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Ушел из жизни известный и уважаемый в Приморье эксперт - экономист Михаил Терский
Сегодня ушел из жизни Михаил Васильевич Терский, замечательный человек, известный приморский экономист, профессор, доктор экономических наук.
Михаила Васильевича хорошо знали и уважали в Приморье. Много лет этот талантливый преподаватель и ученый руководил региональным фондом Тихоокеанского центра стратегических разработок, также Михаил Васильевич входил в состав общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край. Все эти годы он активно работал на благо края, его оценки экономического потенциала Приморья всегда были точными и ясными. Михаил Васильевич прямо и открыто выражал свою позицию, и никогда не шел на компромиссы с совестью. Приморье навсегда запомнит его как настоящего профессионала, яркого и преданного своему делу человека.
От имени Администрации Приморского края выражаю глубокие соболезнования родным, близким, его ученикам и коллегам, всем, кто знал Михаила Васильевича.
Губернатор Приморского края В. Миклушевский.
Сотрудники Издательской компании "Золотой Рог" присоединяются к соболезнованиям и скорбят вместе с родными и близкими.
Одно из последних эксклюзивных интервью Михаила Васильевича для нашего издания.
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Жаль. . . умный дядька был