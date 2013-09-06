Ушел из жизни известный и уважаемый в Приморье эксперт - экономист Михаил Терский

Сегодня ушел из жизни Михаил Васильевич Терский, замечательный человек, известный приморский экономист, профессор, доктор экономических наук.

Михаила Васильевича хорошо знали и уважали в Приморье. Много лет этот талантливый преподаватель и ученый руководил региональным фондом Тихоокеанского центра стратегических разработок, также Михаил Васильевич входил в состав общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край. Все эти годы он активно работал на благо края, его оценки экономического потенциала Приморья всегда были точными и ясными. Михаил Васильевич прямо и открыто выражал свою позицию, и никогда не шел на компромиссы с совестью. Приморье навсегда запомнит его как настоящего профессионала, яркого и преданного своему делу человека.

От имени Администрации Приморского края выражаю глубокие соболезнования родным, близким, его ученикам и коллегам, всем, кто знал Михаила Васильевича.

Губернатор Приморского края В. Миклушевский.

Сотрудники Издательской компании "Золотой Рог" присоединяются к соболезнованиям и скорбят вместе с родными и близкими.

Одно из последних эксклюзивных интервью Михаила Васильевича для нашего издания.