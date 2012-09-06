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В строящемся океанариуме на о. Русском Путину предложили "познакомиться поближе" с осьминогом
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. Президент РФ Владимир ПУТИН на острове Русском первым делом ознакомился с ходом строительства океанариума, инициатором которого он выступал.
Во время экскурсии президенту показали чучело огромного серого кита, зоны, где в дальнейшем туристы смогут наблюдать над головой плавающих рыб, помещение, где будет традиционный тоннель с движущейся дорожкой, а также дельфинарий.
По словам руководства океанариума, в дельфинарии перед чемпионатом мира по футболу, который будет проводиться в 2018 году, планируют повесить мячи, с помощью которых дельфины будут предсказывать победителей турнира.
Главе государства также показали лабораторию по выращиванию рыб. В частности, он посмотрел, как выращивается в резервуарах байкальская нерпа.
В зоне, где разводят осьминогов, представитель океанариума достал из резервуара этого представителя фауны и предложил президенту погладить его.
В ноябре в океанариум планируется завезти пингвинов.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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