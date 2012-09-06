В строящемся океанариуме на о. Русском Путину предложили "познакомиться поближе" с осьминогом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. Президент РФ Владимир ПУТИН на острове Русском первым делом ознакомился с ходом строительства океанариума, инициатором которого он выступал.

Во время экскурсии президенту показали чучело огромного серого кита, зоны, где в дальнейшем туристы смогут наблюдать над головой плавающих рыб, помещение, где будет традиционный тоннель с движущейся дорожкой, а также дельфинарий.

По словам руководства океанариума, в дельфинарии перед чемпионатом мира по футболу, который будет проводиться в 2018 году, планируют повесить мячи, с помощью которых дельфины будут предсказывать победителей турнира.

Главе государства также показали лабораторию по выращиванию рыб. В частности, он посмотрел, как выращивается в резервуарах байкальская нерпа.

В зоне, где разводят осьминогов, представитель океанариума достал из резервуара этого представителя фауны и предложил президенту погладить его.

В ноябре в океанариум планируется завезти пингвинов.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».