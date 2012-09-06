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Владивосток рад гостям
Итак, момент наступил: Владивосток принимает гостей саммита АТЭС. Это событие, а вернее, подготовка к нему, изменили жизнь города, окончательно закрепив также и новый вектор развития Владивостока: от закрытого военно-морского порта к городу – центру международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Мы строили-строили… Под знаком саммита - под эту амбициозную и яркую идею - построены крупные объекты инфраструктуры, которые нам давно были очень нужны. Совершенно преобразился внешний облик Владивостока. И все это – для нас, жителей, и для будущего города.
Конечно, ряд объектов предстоит достроить, доделать, довести до ума. Но основа для нового витка развития – есть. И горожане с удовольствием пользуются мостами и новыми магистралями, гуляют по новым набережным и скверам, радуются похорошевшему Владивостоку.
Как сообщили в администрации города, на период работы форума всем службам поставлена задача – с одной стороны, создать все условия для нормальной работы делегаций, показать настоящее гостеприимство, а с другой – минимизировать возможные неудобства, связанные с режимом повышенной безопасности.
«Я был на двух саммитах - в Японии и в США, там все мероприятия проходили в центральной части городов. Наглухо перегораживались улицы, выставлялось оцепление, местному населению это было очень неудобно. У нас такое исключено, - заявил в своем блоге глава Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ. - Саммит во Владивостоке будет проходить в отдельном кампусе на острове, на берегу одной из бухт. Доезжать гости будут по отдельной дороге, минуя центр. Ограничения движения будут только тогда, когда будет ехать колонна глав государств. В Японии, помню, в пробке по шесть-семь часов стояли, когда главы проезжали. И это в благополучной Японии! У нас такого не будет».
Конечно, организаторы не исключают, что кратковременные перекрытия дорог будут, да и судоходство в ряде бухт на несколько дней ограничат. Но – в остальном – жизнь будет идти в нормальном русле. И продуктов городу хватает, и бензин не ограничивают вопреки всем слухам.
Словом, некоторые меры безопасности не помешают главному: во Владивостоке проходит большое, важное и яркое событие. И оно обязательно повлияет на будущее города.
Кстати, сфера услуг уже сейчас немного изменила режим работы: в ресторанах и кафе – все больше меню на двух языках, в дни саммита ряд заведений продлили время обслуживания клиентов.
Пока делегации работают, для жителей и гостей приготовлена культурная программа. В эти дни на Спортивной набережной, на центральной площади и других площадках проходят концерты, выставки, творческие конкурсы. На сценах города – как приморские коллективы, так и приезжие звезды. Среди именитых гостей – хор имени М.Е. Пятницкого, Московский государственный джазовый оркестр под управлением Игоря БУТМАНА, камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста России Владимира СПИВАКОВА.
С 6 по 8 сентября на площади Борцов Революции пройдет музыкальный фестиваль «Океан звука» с участием звезд российской эстрады. На сцену выйдут Леонид АГУТИН, группа «Серьга» и Сергей Галанин, «Братья Грим», а также коллективы из Владивостока и Хабаровска.
Остается только следить за афишами и анонсами.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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