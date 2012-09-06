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Саммит АТЭС - 2012
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Акватория Владивостока закрывается для мореплавания

06 Сентября 2012, 18:52 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. Вечером 6 сентября акватория Владивостока закрывается в связи с прибытием на остров Русский лидеров экономик АТЭС.

Как говорится в распоряжении капитана морского порта Владивосток, 6 сентября суда, находящиеся на рейде, должны покинуть порт не позднее 18:00 по местному времени (11:00 мск). На время ограничений суда могут находиться в районах временного ожидания.

Капитанам судов, стоящих у причалов порта и намеревающихся выйти в рейс в четверг, необходимо покинуть порт не позднее 18:00 по местному времени (11:00 мск). Иначе судно не сможет покинуть порт до 24:00 10 сентября.

С 7-го по 11 сентября будут закрыты также акватории Амурского и Уссурийского заливов.

С 25 августа и до 11 сентября для плавания и стоянок судов закрылись несколько бухт острова Русский: Новик, Аякс и Парис. Контролировать соблюдение запрета на акватории будут представители Госморинспекции МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, пограничники, ТОФ.

Неделя саммита АТЭС проходит во Владивостоке со 2 по 9 сентября. 7 сентбря на острове Русский начнет работу Деловой саммит АТЭС.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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