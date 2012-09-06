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Почта России организовала филателистическую выставку «Владивосток - столица саммита АТЭС-2012»
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. Филателистическая выставка, посвященная деловым и культурным связям Приморья с регионами Азиатско-Тихоокеанского региона, открылась во Владивостоке в рамках саммита АТЭС-2012.
На выставке можно увидеть почтовые марки, посвященные установлению дипломатических и экономических отношений России со странами АТЭС, почтовые марки стран региона – гостей саммита во Владивостоке.
Главным экспонатом выставки стала марка самого саммита. Марки из разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представленные на выставке, демонстрируют не только деловые отношения Приморья с соседями, но и широкие почтовые связи жителей региона. Отдельная экспозиция посвящена хозяйке саммита – России.
Гости саммита могут познакомиться с историей, культурой и достижениями нашей страны. Здесь, в частности, представлены марки, рассказывающие о первом полете человека в космос, и посвященные Вооруженным силам нашей страны. Особую ценность представляет экспонат почтовых марок Российской Федерации «Из истории отечественной авиации и космонавтики», представленный на Национальной филателистической выставке «БЕЛФИЛА -2011» в Белоруссии и награжденный большой Золотой медалью. На открытие выставки собрались гости саммита, филателисты Приморья и России, пожелавшие первыми увидеть выход в почтовое обращение уникальной почтовой коллекции, посвященной саммиту АТЭС-2012.
В рамках мероприятия председатель Думы Владивостока Валерий Розов в знак признательности за поступательную работу в деле признания высокого статуса Владивостока вручил директору УФПС Приморского края Андрею Брику книгу с памятной надписью «За вклад в присвоение городу Владивостоку звания «Город воинской славы». Посетители выставки смогут приобрести памятный конверт, погашенный специальным праздничным штемпелем с надписью «Саммит АТЭС-2012», сообщили «ЗР» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
Досье «ЗР»
Художественная марка и специальный праздничный штемпель в честь проведения саммита АТЭС во Владивостоке выпущены ИТЦ «Марка» по инициативе ФГУП «Почта России». Также выпущены виньетки с видами Приморского края, почтовые карточки с литерой В, открытки и художественные наборы, посвященные мероприятию. Почта России подготовила к празднику маркированные конверты с видами достопримечательностей Владивостока: мост на о. Русский, мост через бухту Золотого Рога, Дальневосточный федеральный университет, памятник «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке 1917-1922». Тираж каждого конверта – 500 тысяч экземпляров.
«Золотой Рог».
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