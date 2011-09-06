Завершено устройство первой части фундамента будущего храма во Владивостоке

Строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в районе центральной площади краевого центра началось в апреле 2011 года. Строительство храма, высота которого будет 69 метров, ведётся на добровольные пожертвования и спонсорскую помощь.

На днях на заседании правления и попечительского совета Фонда содействия строительству кафедрального собора избран председатель попечительского совета Фонда. Им стал генеральный директор ОАО «ДЭК», член попечительского совета Фонда Виктор Милуш.

Кафедральный собор будет построен в классическом стиле православной храмовой архитектуры. Внести свой посильный вклад в его строительстве могут все желающие. В крупных торговых сетях Владивостока установлены урны для сбора средств, желающие также могут отдать в дар любые строительные материалы. Для этого необходимо обратиться во Владивостокскую Епархию по телефону 2-43-40-69.