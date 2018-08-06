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Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
06 Августа 2018, 11:49 | Владивосток
Фотоловушки «Земли леопарда» зафиксировали двух краснокнижных горалов – самых редких копытных животных юго-запада Приморья. Новые данные позволили специалистам подтвердить, что здесь обитают сразу несколько представителей вида, который ранее отмечался камерами национального парка лишь однажды.
Амурский горал – единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Общая численность этих представители подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.
Ранее фотоловушки «Земли леопарда» фиксировали только одного горала в 2017 году. Новые снимки редчайших копытных были получены спустя год, когда в объективах камер в течение нескольких месяцев оказались сразу две особи. В одном и том же районе в северной части нацпарка отметились уже известный специалистам горал, а также еще один «новичок». Их отличили по форме рогов, которые являются своеобразным паспортом животного.
Так специалисты выяснили, что появление редкого зверя на охраняемой территории «Земли леопарда» – не единичный случай. Это позволяет предположить, что природоохранные меры помогли сохранить местную группировку горалов, на которых в том числе охотятся хищники. Охрана от браконьерства и ежегодная подкормка всех копытных в нацпарке успешно поддерживают кормовую базу дальневосточного леопарда на уровне, который позволяет выжить даже самой редкой его потенциальной добыче.
«Главное препятствие для расселения амурских горалов – недостаток пригодных для них мест обитания, – отметил Петр Сонин, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» им. Н. Н. Воронцова. – Стихия этих ловких копытных – горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. Глубокий снег для них смертельно опасен: в отличие от других копытных горалы не умеют добывать пищу, разбивая снежную толщу копытами».
Справка: амурский, он же длиннохвостый, горал занесен в Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации. В Приморском крае самые крупные скопления горала находятся в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках. В юго-западном Приморье ученые не фиксировали горалов с начала 70-х годов прошлого столетия, и лишь в 2012 году, еще до создания нацпарка, сотрудниками ИПЭЭ РАН был отмечен единичный случай присутствия здесь этого копытного.
Фото - ФГБУ «Земля леопарда»
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