Главное здание владивостокского океанариума введут в эксплуатацию в этом году

Задержек с достройкой главного корпуса владивостокского океанариума нет, работы ведутся полным ходом и должны завершиться в этом году, рассказал сегодня журналистам директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ.

Здание будет сдано в эксплуатацию, оформлены все экспозиции. Но заселение гидробионтов - рыб и животных - может начаться только после того, как все системы жизнеобеспечения пройдут пусконаладку, что в настоящее время и происходит, а также когда созреют так называемые биологические фильтры. На созревание фильтров потребуется несколько месяцев, говорит Адрианов. Таким образом, заселение главного здания океанариума гидробионтами начнется не ранее весны следующего года. Скорее всего, именно тогда океанариум будет полностью открыт для посещения.

Перед проведением Восточного экономического форума океанариум должен быть проинспектирован проверяющими органами.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.