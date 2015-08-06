www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Главное здание владивостокского океанариума введут в эксплуатацию в этом году

06 Августа 2015, 18:43 | Владивосток

Задержек с достройкой главного корпуса владивостокского океанариума нет, работы ведутся полным ходом и должны завершиться в этом году, рассказал сегодня журналистам директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ.

Здание будет сдано в эксплуатацию, оформлены все экспозиции. Но заселение гидробионтов - рыб и животных - может начаться только после того, как все системы жизнеобеспечения пройдут пусконаладку, что в настоящее время и происходит, а также когда созреют так называемые биологические фильтры. На созревание фильтров потребуется несколько месяцев, говорит Адрианов. Таким образом, заселение главного здания океанариума гидробионтами начнется не ранее весны следующего года. Скорее всего, именно тогда океанариум будет полностью открыт для посещения.

Перед проведением Восточного экономического форума океанариум должен быть проинспектирован проверяющими органами.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: остров русский  океанариум  строительство  корпус 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru