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Саммит АТЭС - 2012
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Владивосток подключает детей к саммиту АТЭС

06 Августа 2012, 15:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ZRPRESS. 6 августа в Советском районе Владивостока стартует конкурс "Саммит АТЭС глазами детей".

Принять участие в конкурсе могут дети с 7 до 14 лет, проживающие в Советском районе. Работы, представленные на конкурс "Саммит АТЭС глазами детей", могут быть выполнены в любой технике - акварель, масло, карандаши, графика и даже мелки. Юные художники могут изобразить объекты, возводимые к саммиту - новые мосты, океанариум, или нарисовать мероприятия форума, например, встречу президентов и так далее.

Жюри, в состав которого войдут представители администрации Владивостока, благотворительного фонда "Мы и дети" и компании "Ратимир", предстоит выбрать 10 самых интересных и красочных работ. Победители получат ценные призы и дипломы. Так, художнику, занявшему первое место, вручат планшет Apple iPad 2, второе место - смартфон iPhone 3, третье место - музыкальный плеер iPod. Ребята, чьи рисунки займут 4-10 места, будут награждены наборами для творчества.

Прием конкурсных работ будет осуществляться до 20 августа по адресу: ул. Русская, 41а, офис 11. Дополнительная информация по телефону - 232-98-72, электронная почта: risuemsammit@mail.ru.

Организаторы конкурса - благотворительный фонд "Мы и дети", компания "Ратимир" при поддержке администрации Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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