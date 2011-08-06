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Почти 2 тыс. абитуриентов стали студентами ДВФУ

06 Августа 2011, 02:29 | Владивосток

Приемная комиссия ДВФУ подвела итоги «первой волны» зачисления в университет. Из 7076 абитуриентов, подавших заявления на «бюджет» в ДВФУ, 3459 человек уже принесли оригиналы своих аттестатов. По итогам «первой волны» и целевого набора вышли приказы о зачислении в университет на бюджетной основе 1927 абитуриентов, что составляет 73% от контрольных цифр бюджетного набора ДВФУ во Владивостоке и Уссурийске. Также опубликованы списки рекомендованных к зачислению во «второй волне».

Из 1927 будущих студентов — 282 абитуриента из-за пределов Приморского края 87 из них претендуют на оплату проезда до Владивостока и повышенную стипендию с самого начала обучения. По прогнозам, в итоге набора «второй волны» таких будет не менее 100 человек. Повышенную стипендию в первом семестре также будут получать еще 488 высокобалльников (набравших по ЕГЭ в сумме больше 200 баллов). К концу «второй волны» их будет более 500.

Большинство абитуриентов ДВФУ, естественно, из Приморья. Из-за пределов региона самыми активными являются Амурская область, Республика Тыва, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Камчатский край, Забайкалье и Магадан. Есть и приехавшие издалека: из Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев, Челябинска, Киргизии, Северной Осетии и Ингушетии.

— Мы полностью закрыли бюджетный набор в «первой волне» на программы архитектуры, журналистики, математических и компьютерных наук, на физкультуру и адаптивную физкультуру, историю искусств, международные отношения, прикладную информатику и математику, экологию, философию, издательское дело и психологию, — рассказал заместитель председателя Приемной комиссии ДВФУ Андрей Шушин. — Особенность этого набора — небывалая в прошлые годы популярность математических и компьютерных наук. В этом году значительно выросли и проходные баллы на все направления подготовки. Так, самый высокий проходной балл в ДВФУ — на направлении «Международные отношения» — 252. А для того, чтобы пройти на юридическое направление, в этом году абитуриентам ДВФУ понадобилось не менее 233 баллов.

В Приемной комиссии ДВФУ отмечают, что все филиалы университета так же, как и головной вуз, успешно закрывают бюджетные места в «первой волне» и проблем с добором студентов на остающиеся места во «второй волне» не будет.

Прием аттестатов от абитуриентов, рекомендованных к поступлению в ДВФУ во «второй волне», продлится до 16:00 9 августа. Финальный приказ о зачислении абитуриентов на бюджетной основе в ДВФУ выйдет 10 августа.

Приемная комиссия напоминает абитуриентам, которые по какой-либо причине не прошли в «первой волне» в ДВФУ и поступили в другие вузы: если вы оказались в списке рекомендованных к зачислению в ДВФУ во «второй волне», вы имеете право забрать свой аттестат из другого университета и принести его в ДВФУ.

Кроме того, в августе продолжается прием документов на все программы магистратуры, очно-заочную и заочную форму, а также заключение договоров на платное обучение.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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