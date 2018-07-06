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В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
"Золотой Рог" публикует большую афишу на выходные 7 и 8 июля
В предстоящие выходные – 7 и 8 июля – в столице Приморья состоится множество интересных, ярких и полезных мероприятий, сообщает администрация Владивостока.
Культурно-массовые мероприятия
7 и 8 июля с 9 часов – работа выставки «Владивосток-158», посвященной очередной годовщине со дня основания краевой столицы. Она работает в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (улица Алеутская, 14а). Вход свободный.
7 июля с 11 часов - в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9) работа выставки Алексея Картузова. Молодой артёмовский художник представит воинственную по смыслу, изысканную по исполнению графику, в равной степени напоминающую древние наскальные рисунки, античные фрески и чёрно-белую анимацию Тима Бёртона. С другой стороны, работы отсылают к кодексу самураев, культу ацтеков и мифологии африканских племён. Вход свободный. В "Артэтаже" продолжает свою работу и фотовыставка проекта "Посмотри на Владивосток".
7 июля в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» для детей от 6 лет и старше в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул.Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.
7 июля в 13 часов – мультипликационный зал «Кот ученый» для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 5 (Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.
7 июля в 14 часов – «Маленькие волшебники». Творческая мастерская для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.
7 июля в 14 часов – час шахмат «Встреча за шахматной доской» в библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.
7 июля в 16 часов – развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.
8 июля с 9 часов – работа выставки «Владивосток-158», посвященной очередной годовщине со дня основания краевой столицы. Она будет работать в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (улица Алеутская, 14а). Вход свободный.
8 июля в 11 часов - в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9) работа выставки Алексея Картузова. Молодой артёмовский художник представит воинственную по смыслу, изысканную по исполнению графику, в равной степени напоминающую древние наскальные рисунки, античные фрески и чёрно-белую анимацию Тима Бёртона. С другой стороны, работы отсылают к кодексу самураев, культу ацтеков и мифологии африканских племён. Вход свободный.
8 июля в 14 часов - приморцы готовятся отметить один из самых популярных праздников в крае – День рыбака. Жителей и гостей Владивостока ждут концерт, тематические игры и кулинарные угощения. Мероприятие пройдет на Спортивной набережной. Вход свободный.
8 июля в 14 часов – «Мосигра» - игротека для читателей в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.
8 июля в 16 часов - игротека: развивающие настольные игры для детей от 6 лет и старше в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.
Спортивные мероприятия
7 июля в 9 часов - на полигоне Горностай пройдет военно-спортивная игра «Гонка героев». По словам организаторов, она состоится при любой погоде. Планируется, что в ней примут участие около трех тысяч человек. Вход свободный.
7 июля в 9:30 - в бухте Новик на острове Русский состоится XV Международная регата «Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон». В этом году приморцам предстоит отстаивать честь региона в борьбе с сильнейшими командами из Москвы и Китая – Шанхая, Цзилиня, Гонконга и Макао. Вход свободный.
7 июля в 12 часов - а картодроме «Змеинка» состоится второй этап соревнований по автомногоборью «DSL Drift Series». В них примут участие спортсмены со всего Приморья. Вход свободный.
8 июля в 11 часов - во Владивостоке в конно-спортивном клубе «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) состоится первенство города по конному спорту. Вход свободный.
Автор фото - Марина Божко.
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