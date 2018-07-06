www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо

06 Июля 2018, 16:04 | Владивосток

Современный Художественный музей ДВФУ планируют создать в центре Владивостока, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу университета.

Похоже, в историческое здание, где некогда размещались Восточный институт, Дальневосточный политехнический институт, ставший впоследствии Дальневосточным техническим университетом, который вошел в состав ДВФУ, может вернуться активная творческая жизнь. Во всяком случае, надежду на это дает новое видение Художественного музея ДВФУ, представленное в Школе искусств и гуманитарных наук.

Концепция учитывает современные тенденции музейного дела, мнение студентов и представляет собой проект нового коммуникативного пространства для молодежи в центре Владивостока. По словам директора Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александра ПОПОВА, работа над концепцией ведется в рамках гранта программы «Музейный десант» Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА.  Пол мнению студентов, высказанному на стратегической сессии, современный музей должен сочетать выставочное, дискуссионное и креативное пространство. Все это, возможно, и будет в новом музее, главная цель которого  – вовлечение студентов в творческий процесс.

Новый музей займет помещение в историческом корпусе ДВФУ на ул. Пушкинская, 10. Здесь оборудуют выставочный и лекционный залы, дискуссионный клуб, коворкинг и мастерские, зоны для мастер-классов.

– Концепция еще будет уточняться, но главное – она принципиально соответствует представлениям о современном музее и учитывает мнение студентов. Этот проект уже подан на конкурс грантов программы «Музей 4.0» Фонда Владимира Потанина, и надеемся, что с его помощью мы сможем воплотить концепцию в реальность уже в ближайшее время, – прокомментировал директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс АЖИМОВ.

Как сообщает официальны сайт ДВФУ, Художественный музей является одним из восьми подразделений Учебно-научного музея университета. Его коллекция насчитывает более 1000 работ, преимущественно дальневосточных художников: живопись, графика, керамика, фотография, декоративно-прикладное искусство.

 

Ирина БАРАННИК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: владивосток  ДВФУ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru