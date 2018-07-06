Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо

Современный Художественный музей ДВФУ планируют создать в центре Владивостока, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу университета.

Похоже, в историческое здание, где некогда размещались Восточный институт, Дальневосточный политехнический институт, ставший впоследствии Дальневосточным техническим университетом, который вошел в состав ДВФУ, может вернуться активная творческая жизнь. Во всяком случае, надежду на это дает новое видение Художественного музея ДВФУ, представленное в Школе искусств и гуманитарных наук.

Концепция учитывает современные тенденции музейного дела, мнение студентов и представляет собой проект нового коммуникативного пространства для молодежи в центре Владивостока. По словам директора Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александра ПОПОВА, работа над концепцией ведется в рамках гранта программы «Музейный десант» Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА. Пол мнению студентов, высказанному на стратегической сессии, современный музей должен сочетать выставочное, дискуссионное и креативное пространство. Все это, возможно, и будет в новом музее, главная цель которого – вовлечение студентов в творческий процесс.

Новый музей займет помещение в историческом корпусе ДВФУ на ул. Пушкинская, 10. Здесь оборудуют выставочный и лекционный залы, дискуссионный клуб, коворкинг и мастерские, зоны для мастер-классов.

– Концепция еще будет уточняться, но главное – она принципиально соответствует представлениям о современном музее и учитывает мнение студентов. Этот проект уже подан на конкурс грантов программы «Музей 4.0» Фонда Владимира Потанина, и надеемся, что с его помощью мы сможем воплотить концепцию в реальность уже в ближайшее время, – прокомментировал директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс АЖИМОВ.

Как сообщает официальны сайт ДВФУ, Художественный музей является одним из восьми подразделений Учебно-научного музея университета. Его коллекция насчитывает более 1000 работ, преимущественно дальневосточных художников: живопись, графика, керамика, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Ирина БАРАННИК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток