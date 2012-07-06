Русловой пролет моста через бухту Золотой Рог одевается в особый асфальт

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля, ZRPRESS. На русловом пролете моста через бухту Золотой Рог началась укладка асфальтового покрытия.

Эту операцию мостостроители начали 6 июля, после 10 часов утра, когда над бухтой ярко светило солнце. Этого дня ждали довольно долго, поскольку в дождливую погоду укладывать асфальт на металлический пролет нельзя.

На мост вышли два асфальтоукладчика и 6 катков. Асфальтобетон, изготовленный на заводе ТМК, расположенном в районе ул. Выселковой, подвозили около 20 самосвалов.

Как рассказал заместитель генерального директора Тихоокеанской мостостроительной компании по дорожному строительству Александр Гофман, на русловом пролете строители применяют асфальтобетон с полимерными добавками, что обеспечивает покрытию большую эластичность и лучшую «работу» с металлом. Всего по проекту будет уложено два слоя асфальтобетона, финишный – щебеночно-мастичный асфальт.

Уже к вечеру субботы строители намерены полностью «одеть» русловой пролет в дорожные одежды. Красный цвет гидроизоляционного покрытия уступит черному – цвету свежеуложенного асфальта.

Ирина Баранник, «Золотой Рог».