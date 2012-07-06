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Жители острова Русский получат возможность доехать до материка по мосту
ВЛАДИВОСТОК, 6 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке движение по мосту через пролив Босфор Восточный на остров Русский открыто в тестовом режиме.
Как сообщили специалисты, учитывая уникальность объекта, было принято решение о том, что сначала мост будет протестирован в течение нескольких недель. Сейчас мостовой переход используется для проезда техники, задействованной на строительстве объектов саммита АТЭС – 2012 на острове Русском.
Кроме того, сейчас разрабатывается график проезда легковых автомобилей жителей острова. В ближайшее время предполагается выдать специальные пропуска для личного автотранспорта. После согласования всех вопросов с ГИБДД люди получат возможность проезда по мосту, пока его эксплуатация осуществляется в тестовом режиме, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, главный русловой пролет моста протяженностью 1104 метра является самым длинным в мире.
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