Жители острова Русский получат возможность доехать до материка по мосту

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке движение по мосту через пролив Босфор Восточный на остров Русский открыто в тестовом режиме.

Как сообщили специалисты, учитывая уникальность объекта, было принято решение о том, что сначала мост будет протестирован в течение нескольких недель. Сейчас мостовой переход используется для проезда техники, задействованной на строительстве объектов саммита АТЭС – 2012 на острове Русском.

Кроме того, сейчас разрабатывается график проезда легковых автомобилей жителей острова. В ближайшее время предполагается выдать специальные пропуска для личного автотранспорта. После согласования всех вопросов с ГИБДД люди получат возможность проезда по мосту, пока его эксплуатация осуществляется в тестовом режиме, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, главный русловой пролет моста протяженностью 1104 метра является самым длинным в мире.