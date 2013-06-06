Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке ЗАО "Крокус-Интернешнл" оставило после себя свалку на более 9 тыс. кв. м на о. Русском
Во Владивостоке по требованию природоохранной прокуратуры суд возложил обязанность ликвидировать несанкционированную свалку твердых бытовых отходов на острове Русском.
Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований природоохранного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления выявлено, что ФКУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и ЗАО «Крокус-Интернешнл» в период с мая по ноябрь 2012 года исполнялся государственный контракт по ликвидации ранее существовавшей гарнизонной свалки и проведению рекультивации нарушенных земель.
При выполнении указанных мероприятий в отсутствие надлежащего контроля за использованием земель, переданных ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ», в границах данного земельного участка была образована несанкционированная свалка твердых бытовых и строительных отходов. На момент прокурорской проверки общая площадь свалки составляла более 9 тыс. кв. м.
Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор обратился в суд с соответствующими исковыми требованиями к ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ» и ЗАО «Крокус-Интернешнл» ликвидировать несанкционированную свалку. &
> Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на ответчиков возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов и провести рекультативные работы.
Данное решение было обжаловано ЗАО «Крокус-Интернешнл» в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда с доводами жалобы не согласилась.
Поддерживая позицию прокуратуры, коллегия указала, что ответчиками нарушены права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, а также право собственности Российской Федерации на земельный участок, предоставленный не для целей использования его для захоронения и размещения отходов, а для приведения его в состояние, пригодное для дальнейшего использования, сообщила ZRPRESS.RU пресс-служба прокуратуры Приморского края.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тысячи кедров высадили на "Земле леопарда"
- Горожане вычистили Владивосток
- Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Виталий Веркеенко: "Владивосток загаживают сами горожане"
- Мэр Владивостока: "Я закрою мусоросжигательный завод"
- Обитатели Ботанического сада приготовили горожанам сюрприз
- Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
- Во Владивостоке тоже рекультивируют полигон бытовых отходов
Новости раздела
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
да что вы от черномазых ещё ожидали? также как и китайцев!