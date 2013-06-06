www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Во Владивостоке ЗАО "Крокус-Интернешнл" оставило после себя свалку на более 9 тыс. кв. м на о. Русском

06 Июня 2013, 12:48 | Владивосток

Во Владивостоке по требованию природоохранной прокуратуры суд возложил обязанность ликвидировать несанкционированную свалку твердых бытовых отходов на острове Русском. 

Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований природоохранного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления выявлено, что ФКУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и ЗАО «Крокус-Интернешнл» в период с мая по ноябрь 2012 года исполнялся государственный контракт по ликвидации ранее существовавшей гарнизонной свалки и проведению рекультивации нарушенных земель.

При выполнении указанных мероприятий в отсутствие надлежащего контроля за использованием земель, переданных ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ», в границах данного земельного участка была образована несанкционированная свалка твердых бытовых и строительных отходов. На момент прокурорской проверки общая площадь свалки составляла более 9 тыс. кв. м.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор обратился в суд с соответствующими исковыми требованиями к ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ» и ЗАО «Крокус-Интернешнл» ликвидировать несанкционированную свалку. &

> Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на ответчиков возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов и провести рекультативные работы.

Данное решение было обжаловано ЗАО «Крокус-Интернешнл» в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда с доводами жалобы не согласилась.

Поддерживая позицию прокуратуры, коллегия указала, что ответчиками нарушены права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, а также право собственности Российской Федерации на земельный участок, предоставленный не для целей использования его для захоронения и размещения отходов, а для приведения его в состояние, пригодное для дальнейшего использования, сообщила ZRPRESS.RU пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: земля  Крокус-Интернешнл  минрегионразвития  экология  прокуратура  закон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним08:41, 08.06.2013#

    да что вы от черномазых ещё ожидали? также как и китайцев!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru