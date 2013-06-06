Во Владивостоке ЗАО "Крокус-Интернешнл" оставило после себя свалку на более 9 тыс. кв. м на о. Русском

Во Владивостоке по требованию природоохранной прокуратуры суд возложил обязанность ликвидировать несанкционированную свалку твердых бытовых отходов на острове Русском.

Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований природоохранного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления выявлено, что ФКУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и ЗАО «Крокус-Интернешнл» в период с мая по ноябрь 2012 года исполнялся государственный контракт по ликвидации ранее существовавшей гарнизонной свалки и проведению рекультивации нарушенных земель.

При выполнении указанных мероприятий в отсутствие надлежащего контроля за использованием земель, переданных ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ», в границах данного земельного участка была образована несанкционированная свалка твердых бытовых и строительных отходов. На момент прокурорской проверки общая площадь свалки составляла более 9 тыс. кв. м.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор обратился в суд с соответствующими исковыми требованиями к ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ» и ЗАО «Крокус-Интернешнл» ликвидировать несанкционированную свалку. &

> Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на ответчиков возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов и провести рекультативные работы.

Данное решение было обжаловано ЗАО «Крокус-Интернешнл» в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда с доводами жалобы не согласилась.

Поддерживая позицию прокуратуры, коллегия указала, что ответчиками нарушены права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, а также право собственности Российской Федерации на земельный участок, предоставленный не для целей использования его для захоронения и размещения отходов, а для приведения его в состояние, пригодное для дальнейшего использования, сообщила ZRPRESS.RU пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.