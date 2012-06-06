Владивостокский аэроэкспресс запустят уже через месяц

На 28 июня железнодорожниками запланирована обкатка аэроэкспресса интермодальных пассажирских перевозок в тестовом режиме и сдача в эксплуатацию пассажирского терминала во Владивостоке. После чего будет открыто регулярное сообщение по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи.

Интермодальные перевозки подразумевают не только доставку авиапассажиров в аэропорт железнодорожным транспортом, но и целый комплекс услуг, включая предрейсовую регистрацию и оформлению багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока.

Поначалу в аэроэкспрессе будет 6 вагонов, но при необходимости их число может быть увеличено до десяти. Ходить электропоезда будут ежечасно. В них предусмотрены вагоны трех классов с разным уровнем комфорта. Стоимость проезда в первом классе определена в 350 рублей, во втором классе - 240 рублей. Стоимость проезда в третьем классе будет точно такой же, как в обычной электричке.

Перевозка пассажиров по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи будет ускоренной, - сообщили «ЗР» в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, - но не скоростной (для этого нужна отдельная железнодорожная ветка). Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту Кневичи составит 48 минут. Меньшее по сравнению с обычной электричкой время в пути достигается за счет уменьшения числа промежуточных остановок.

Управлять интермодальными пассажирскими перевозками будет московская компания «Аэроэкспресс» - оператор пригородных поездов (так называемых аэроэкспрессов, связывающих железнодорожные вокзалы Москвы с аэропортами).

Светлана СМИРНОВА, "Золотой Рог".

