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Владивостокский аэроэкспресс запустят уже через месяц
На 28 июня железнодорожниками запланирована обкатка аэроэкспресса интермодальных пассажирских перевозок в тестовом режиме и сдача в эксплуатацию пассажирского терминала во Владивостоке. После чего будет открыто регулярное сообщение по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи.
Интермодальные перевозки подразумевают не только доставку авиапассажиров в аэропорт железнодорожным транспортом, но и целый комплекс услуг, включая предрейсовую регистрацию и оформлению багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока.
Поначалу в аэроэкспрессе будет 6 вагонов, но при необходимости их число может быть увеличено до десяти. Ходить электропоезда будут ежечасно. В них предусмотрены вагоны трех классов с разным уровнем комфорта. Стоимость проезда в первом классе определена в 350 рублей, во втором классе - 240 рублей. Стоимость проезда в третьем классе будет точно такой же, как в обычной электричке.
Перевозка пассажиров по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи будет ускоренной, - сообщили «ЗР» в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, - но не скоростной (для этого нужна отдельная железнодорожная ветка). Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту Кневичи составит 48 минут. Меньшее по сравнению с обычной электричкой время в пути достигается за счет уменьшения числа промежуточных остановок.
Управлять интермодальными пассажирскими перевозками будет московская компания «Аэроэкспресс» - оператор пригородных поездов (так называемых аэроэкспрессов, связывающих железнодорожные вокзалы Москвы с аэропортами).
Светлана СМИРНОВА, "Золотой Рог".
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