www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Проект «Наш город»
Распечатать

Владивостокский аэроэкспресс запустят уже через месяц

06 Июня 2012, 22:25 | Владивосток

На 28 июня железнодорожниками запланирована обкатка аэроэкспресса интермодальных пассажирских перевозок в тестовом режиме и сдача в эксплуатацию пассажирского терминала во Владивостоке. После чего будет открыто регулярное сообщение по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи.

Интермодальные перевозки подразумевают не только доставку авиапассажиров в аэропорт железнодорожным транспортом, но и целый комплекс услуг, включая предрейсовую регистрацию и оформлению багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока.

Поначалу в аэроэкспрессе будет 6 вагонов, но при необходимости их число может быть увеличено до десяти. Ходить электропоезда будут ежечасно. В них предусмотрены вагоны трех классов с разным уровнем комфорта. Стоимость проезда в первом классе определена в 350 рублей, во втором классе - 240 рублей. Стоимость проезда в третьем классе будет точно такой же, как в обычной электричке.

Перевозка пассажиров по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи будет ускоренной, - сообщили «ЗР» в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, - но не скоростной (для этого нужна отдельная железнодорожная ветка). Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту Кневичи составит 48 минут. Меньшее по сравнению с обычной электричкой время в пути достигается за счет уменьшения числа промежуточных остановок.

Управлять интермодальными пассажирскими перевозками будет московская компания «Аэроэкспресс» - оператор пригородных поездов (так называемых аэроэкспрессов, связывающих железнодорожные вокзалы Москвы с аэропортами).

Светлана СМИРНОВА, "Золотой Рог".

Автор: Светлана Смирнова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru