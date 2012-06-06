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Жители Владивостока и Приморья могут жаловаться

06 Июня 2012, 15:54 | Владивосток

Впервые для Дальнего Востока проведет прием во Владивостоке мобильный офис Всероссийской антикоррупционной общественной сети «Чистые руки Без Границ». Эксперты окажут помощь нуждающимся гражданам. Кроме того по итогам работы проведут анализ для выявления системных проблем региона и выработают рекомендации для органов власти, которые будут направлены в различные инстанции – от регионального руководства до президента РФ.

- Мы будем вести прием приморцев по фактам коррупции, нарушения прав и свобод человека во Владивостоке на ул. Пологой, 69 с 6 по 8 июня. Запись на прием и сообщения о коррупции ведутся по телефонам круглосуточной «горячей линии» во Владивостоке 8-914-714-26-56, 8-924-130-04-32 и в Москве — (495) 968-30-44. Жалобы принимаются в письменном виде с приложением копий документов. Объем до 10 страниц, — сообщила «ЗР» сотрудница организации Юлия ГУСЕЙНОВА.

По ее словам, в Приморье прибудет группа экспертов из 4-6 человек самой разной специализации – юрист, экономист, представитель органов власти и т. д.

Владивосток привлек внимание организации тем, что в последнее время резко увеличился поток жалоб из региона.

Ранее «Чистые руки», созданные Ассоциацией адвокатов России за права человека, организовывали свои мобильные офисы в Подмосковье, где они сумели отстоять поселок Матвеевка, расположенный рядом с Домодедово, площадь которого власти хотели отдать под дорожную инфраструктуру. Мобильный офис по Краснодарскому края отстоял интересы семьи Коноваловых Их бизнес пытались захватить и главу семьи отправили в СИЗО. Но достаточно было приехать экспертам организации, как его отпустили на свободу. Специалисты помогли доказать, что подписи под документами, на основании которых пытались отобрать бизнес Коноваловых, были поддельными. В течение нескольких месяцев они сумели вернуть весь бизнес.

Досье «ЗР»

Ассоциация адвокатов России за права человека была основана в 2004 году и окончательно сформировалась в 2007 году. Цели и задачи Ассоциации адвокатов России за права человека — соблюдение прав и свобод человека, эффективное восстановление нарушенных прав и свобод конкретного человека, оказание полной и всесторонней защиты человека. Ассоциация адвокатов России за права человека сегодня — сообщество адвокатов, юристов, общественников и правозащитников. Ассоциация адвокатов России за права человека выступила с инициативой создания первой европейской антикоррупционной сети – «Чистые Руки Без Границ». Ассоциация активно участвует в международных конференциях и совещаниях Совета Европы, Европейского союза, а также является членом международной антифашистской сети «United» (Амстердам). В июне 2009 года Ассоциация адвокатов России за права человека стала участником Глобального Партнерства Организации Объединенных Наций UN Global Compact.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».

Автор: Олег Жунусов
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