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11 июня контрразведка ТОФ отмечает юбилей
11 июня 2012 года отмечается 80-летие военной контрразведки Тихоокеанского флота России, история которой неразрывно связана с боевым путем Тихоокеанского флота ВМФ СССР и РФ. Ее первой организационной структурой стало созданное в 1932 году Особое отделение ОГПУ МСДВ. На протяжении всей своей истории название контрразведывательного органа Тихоокеанского флота неоднократно менялось, но суть его задач всегда оставалось неизменной.
В годы Великой Отечественной войны военные чекисты не только поставили прочный заслон на пути проникновения немецкой и японской агентуры на ТОФ, но и заблаговременно провели мероприятия, которые во время войны позволили разгромить японские спецслужбы и их агентурную сеть в Корее, Маньчжурии, на Курильских островах и Сахалине.
В 1945-1946 гг. ОКР «СМЕРШ» ТОФ обезвредил свыше 300 агентов японской разведки, было арестовано более 270 официальных сотрудников разведки, контрразведки, жандармерии и полиции Японии. Военные чекисты успешно провели операцию «Черная переправа» по предотвращению проникновения японской агентуры в разведотдел ТОФ, захватили на территории Кореи руководителя японской военно-морской миссии, опытного кадрового разведчика Минодзума ДЗЮНДЗИ и его аппарат.
Особый отдел КГБ по ТОФ вел розыск государственных преступников-предателей и изменников родины, немецких агентов, карателей и пособников, которые пытались скрыться от возмездия. Всего силами контрразведки разыскано, установлено, арестовано и предано суду около 350 предателей; по ее материалам органы государственной безопасности установили и арестовали еще около 400 немецких агентов и изменников Родины.
За выполнение специальных заданий в 1941-1945 годах свыше тысячи сотрудников военной контрразведки флота были награждены государственными наградами. За воинский подвиг во время Сейсинской десантной операции звания Героя Советского Союза был посмертно удостоен сотрудник контрразведки «СМЕРШ» флота лейтенант КРЫГИН.
В 60-90 годах Особый отдел КГБ по ТОФ выполнял задачи по обеспечению государственной безопасности флота, защите государственной и военной тайны. Одной из главных задач военной контрразведки стало контрразведывательное обеспечение соединений атомных подводных лодок, мест их базирования и ремонта, ракетно-ядерного вооружения. Флотские чекисты прошли вместе c подводниками-тихоокеанцами весь путь создания атомных подводных сил ТОФ, участвовали во всех боевых службах, трансарктических, межбазовых и кругосветных переходах.
Вместе с моряками Тихоокеанского флота военные чекисты несли боевую службу и выполняли специальные задачи в самых различных районах Мирового океана. В 70-80-х годах сотрудники Особого отдела КГБ по ТОФ с честью выполняли свой воинский и служебный долг во Вьетнаме, Сомали, Эфиопии, Египте, Йемене, Бангладеш, Сирии, Афганистане, Кубе, Югославии и Германии. Чекисты флота участвовали практически во всех региональных конфликтах и побывали во многих «горячих точках». Многие из них награждены орденами и медалями.
С 1991 года УФСК–УФСБ по ТОФ продолжает выполнять задачи контрразведывательного обеспечения флота, защиты государственной тайны. За прошедшие 20 лет Управлением проведен ряд операций, в результате которых пресечена разведывательная деятельность сотрудников спецслужб США, КНР и КНДР. Ликвидированы организованные преступные группировки, задержаны крупные партии наркотиков и оружия, пресечены попытки хищений секретной техники и материалов, предотвращен значительный ущерб экономической безопасности флота.
Из стен управления военной контрразведки флота вышли вице-адмиралы Жардецкий А. В., Зубаков Ю. А. и Алексеев Ю.С., генерал-лейтенант Зданович А. А., контр-адмиралы Кошелев Н. Н., Рыдченко И. П., Дружинин Е. Н., Егоркин Н. В., Гладких В. Н., Фокин В. Н., Ветошкин Ю. Н., Сурков Л. А., Премьяк П. Г., Сиденко А. Н., Харин А. И., Сотников В. Б. и др. В 1993-1998 гг. начальником Управления был контр-адмирал Угрюмов Г. А., ставший впоследствии адмиралом, заместителем директора ФСБ и Героем России, боевому и жизненному пути которого посвящено вышедшее недавно объемное издание.
Искренне надеюсь, что в становлении современного поколения флотских контрразведчиков, их воспитании определенную роль сыграет суровый опыт прошлого. Я уверен, что нынешнее и будущие поколения флотских чекистов, храня выстраданные кровью традиции, с ЧЕСТЬЮ И ВЕРНОСТЬЮ будут совершенствовать оперативное мастерство во имя главной задачи - защиты нашей великой и многострадальной Родины.
Николай СОЦКОВ, контр-адмирал запаса.
"Золотой Рог".
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