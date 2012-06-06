Асфальтирование моста на о. Русский началось с материка

Строители ведут асфальтирование проезжей части моста на остров Русский. Подрядчик обещает, что качество асфальтобетонного покрытия будет соответствовать всем мировым стандартам, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Асфальтирование моста через пролив Босфор Восточный началось со стороны полуострова Назимова. Современные технологии, которые используются для сооружения дорожного полотна, применяются в Приморье впервые. Рецептура асфальтобетона учитывает все климатические особенности - перепады температур и повышенную влажность. Полимерно-битумные вяжущие компоненты придают дорожному покрытию большую эластичность, прочность и долговечность. Специально для выпуска смесей нового поколения на производственной площадке на полуострове Назимова смонтирован современный асфальтобетонный комплекс ALmix TP 3000. Вся конструкция дорожной одежды моста предполагает укладку двух слоев асфальта - нижнего плотного и верхнего щебеночно-мастичного.

«Золотой Рог».