Во Владивостоке по достоинству оценили работы юных экологов из Арсеньева

ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. Воспитанники станции юных натуралистов г. Арсеньева приняли участие в краевой экологической конференции исследовательских работ и природоохранных проектов школьников «От Дня Земли – к Веку Земли», которая проходила во Владивостоке.

Конференция, которая посвящена Всемирному Дню Земли, проводится с 1997 года. Основные цели конференции - воспитание экологически грамотного гражданина России, привлечение учащихся к изучению экологических проблем Приморского края и улучшению качества окружающей среды. На суд жюри было представлено 75 конкурсных работ в различных номинациях - «Экология растений», «Экология животных», «Экология села и города», «Окружающая среда и здоровье человека», «Опытническая работа», «Природоохранные проекты». В состав жюри вошли ученые-специалисты Дальневосточного отделения Российской Академии Наук - Биолого-почвенного института, Института биологии моря, Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника, Ботанического сада, музея ДВГУ, Института рыболовства и аквакультуры Дальрыбвтуза.

Арсеньев представляли Юля КРАСНИКОВА и Владислав СИДЮК. Воспитанники арсеньевской станции юннатов в этом году уже отличились на IX Дальневосточной экологической конференции-конкурса студенческих и школьных работ «Человек и биосфера», где заняли призовые места. Работа Владислава была посвящена изучению пчел и особенностям медосбора. А Юлия вновь представила на суд жюри проект «Создание парковой зоны в районе озера Ручейное» (руководитель – педагог станции юннатов Марина БЫКОВСКАЯ).

В итоге арсеньевская школьница Юлия Красникова заняла второе место. Членам жюри понравилась природоохранная направленность проекта: Юлия предложила создать зоны отдыха в районе водоема, расположенного на окраине города. Идеи девочки уже воплощаются в жизнь. Студенты филиала ДВФУ вместе с членами молодежного совета при Думе города, ребятами из бридж-клуба (школа № 1) и юннатами в день проведения городского субботника навели порядок в районе озера Ручейного. Инициативу ребят поддержали местные жители. Дети собирали мусор в мешки, а затем высадили 80 саженцев ясеня, клена, сосны. Здесь же появилась небольшая аллея из форзиции – красиво цветущего кустарника.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».