Тихоокеанскому флоту представлен новый командующий

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. 5 мая командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко представил командному составу нового командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирала Сергея Авакянца.

На церемонии представления, которая проходила в зале Военного совета штаба Тихоокеанского флота, присутствовали командиры воинских частей, начальники управлений и служб флота, других силовых ведомств, представители администраций Владивостока и Приморского края, православного духовенства, ветеранских и общественных организаций.

Адмирал Константин Сиденко поздравил контр-адмирала Сергея Авакянца с назначением и пожелал успехов на ответственном должностном посту. В свою очередь новый командующий флотом пообещал приложить все силы для выполнения поставленных перед тихоокеанцами задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Досье "ЗР"

Контр-адмирал Сергей Иосифович Авакянц — потомственный военный моряк. Родился 6 апреля 1957 года в Ереване в семье офицера Военно-морского флота СССР.

В 1980 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, в 1991 году — Высшие специальные офицерские классы ВМФ. В 1998 году закончил Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, а затем, в 2007 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Службу проходил в различных должностях:

август 1980 г. — апрель 1985 г. — командир группы управления зенитного ракетного ракетно-артиллерийской боевой части БПК «Адмирал Юмашев» Северного флота;

апрель 1985 г. — июнь 1985 г. — командир дивизиона ракетно-артиллерийской боевой части ракетного крейсера «Адмирал флота Лобов» Северного флота;

июнь 1985 г. — сентябрь 1986 г. — командир дивизиона ракетно-артиллерийской боевой части ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота;

сентябрь 1986 г. — декабрь 1988 г. — помощник командира ракетного крейсера «Маршал Устинов»;

декабрь 1988 г. — сентябрь 1991 г. — старший помощник командира ракетного крейсера «Маршал Устинов»;

сентябрь 1991 г. — октябрь 1996 г. — командир ракетного крейсера «Маршал Устинов»;

октябрь 1996 г. — октябрь 1998 г. — заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота;

октябрь 1998 г. — декабрь 2001 г. — начальник штаба — заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота;

декабрь 2001 г. — июнь 2004 г. — командир дивизии ракетных кораблей Северного флота;

июнь 2004 г. — июнь 2007 г. — начальник штаба — первый заместитель командира оперативной эскадры Северного флота;

июнь 2007 г. — август 2007 г. — начальник штаба — первый заместитель командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота;

август 2007 г. — август 2010 г. — командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота;

август 2010 г. — май 2012 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом.

За время службы награжден орденами: «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также многими медалями.

«Золотой Рог».