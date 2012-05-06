9 Мая во Владивостоке ожидается солнечная погода

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. 6 мая, погодные условия в Приморье будет определять малоподвижный циклон. В крае ожидается неустойчивая прохладная погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха составит +12...+17°C, местами +5...+10°C.

Начиная с 7 мая циклон, который продолжительное время влиял на погоду в Приморье, покинет территорию края. Ожидается погода с прояснениями и повышение температурного фона. Во вторник, 8 мая, на севере Приморья возможны небольшие дожди, на юге края осадков не ожидается. В среду, 9 мая, на всей территории края установится солнечная без осадков погода.

В последующие два дня в краевом центре есть вероятность небольших дождей. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах +5...+9,днем +11...+15°C.

7 и 8 мая осадков во Владивостоке не ожидается. Температурный фон существенно не изменится.

9 мая во Владивостоке прогнозируется теплая солнечная погода. Воздух прогреется до +16...+18°C. Последний раз похожая погода на День Победы в столице края наблюдалась в 1998 и 2007 годах. Как правило, во Владивостоке 9 мая преобладают туманы и низкий температурный фон, информирует пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».