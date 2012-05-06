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Дороги Владивостока
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Примводоканал закроет свои "раскопки" во Владивостоке асфальтом

06 Мая 2012, 00:57 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. Асфальтирование улицы Бородинской уже на этой неделе начнёт МУП «Дороги Владивостока». Соответствующий договор КГУП «Приморский водоканал» заключил с муниципальным предприятием накануне.

Сегодня во Владивостоке нет иной компании, способной качественно и быстро выполнить такой значительный объём работ. Именно поэтому выбор был сделан в пользу МУП «Дороги Владивостока». Предприятию предстоит заасфальтировать 1800 метров двухполосной дороги. Стоимость работ – 35 миллионов рублей.

Вероятно, эта же компания будет привлечена и для благоустройства по другим адресам. Сейчас уточняются объёмы и разрабатывается график работ.

Напомним, вдоль ул. Бородинской были проложены 3 коллектора большого диаметра: 2 канализационных трубы от КНС №2 до Центральных очистных сооружений и один глубоководный выпуск. Инфраструктура необходима для работы очистных сооружений. Кроме того, непосредственно под дорогой пришлось заменить существующий коллектор, собирающий стоки с близлежащих домов. За более, чем 50 лет эксплуатации он пришёл в негодность.

Работы были закончены зимой 2011 года, что не позволило сразу же восстановить дорожное полотно и тротуары. Сейчас асфальтовые заводы работают в полном объёме, а температурный режим позволяет укладывать асфальт.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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