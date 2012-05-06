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ТМК согласилась прогулять горожан по мосту через бухту Золотой Рог
Как и объясняли строители, подъем замковой панели на высоту пролета моста через бухту Золотой Рог, произошедший несколько дней назад, сам по себе не означает окончания собственно полноправной стыковки. Несколько дней требовалось на закрепление панели.
И вот символический «золотой шов» на замковой панели, соединяющий строившийся с двух берегов мост, специалисты ТМК провели в субботу в присутствии почетных граждан Владивостока. На эту знаменательную процедуру их пригласил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время недавней встречи.
Особым пешеходам повезло с погодой: день был солнечным, потому панорама города открывалась исключительная, однако ветреным, поэтому торжественная процедура не была долгой.
Губернатора и почетных граждан встретил генеральный директор ТМК Виктор ГРЕБНЕВ и сопроводил до места сварки последнего стыковочного шва. Потом почетные граждане поздравили мостостроителей, прошли к четвертой опоре и спустились в штаб стройки для чаепития.
Мост через бухту не предусматривает пешеходного движения. Но походить по нему, почувствовать, так сказать, всю мощь сооружения, взглянуть на город с незнакомой точки и высоты хотели бы многие. Это желание жителей города уловил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, который в своем блоге поддержал горожан, предложив накануне запланированного официального движения по мосту (ориентировочно 2 июля) «неспеша, вблизи рассмотреть это поистине великое инженерное сооружение, его уникальные V-образные ванты, которых нет ни в одном уголке мира ни на одном мосту». Мэр уже переговорил с генеральным директором компании ТМК Виктором Гребневым и получил его принципиальное согласие.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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