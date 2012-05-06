Промышленные альпинисты Владивостока красят «Золотой» мост в белый

Мост через Золотой Рог. Его ждали, о нем мечтали четыре поколения владивостокцев. И вот мощное сооружение особой – технической – красоты соединило два берега бухты. Наша бригада промышленных альпинистов мост не строила – увы, мы это делать не умеем. Но нам посчастливилось его красить.

До сих пор мы наблюдали за нашим Золотым со стороны: пилоны росли, но мы были лишь зрителями. И вот они вознеслись на 225 метров, а последнее звено замкнуло пролет. Несколько бригад альпинистов подрядились на демонтаж временных – тех самых рыжих - опор. Нам досталось покрасить пилоны. Нашими стараниями из серых бетонных опор совсем скоро они станут белыми как крылья морской чайки. Хотя нет, вблизи белый цвет с легким оттенком топленого молока.

Конструкция пилонов непростая, и для обычной покраски часто требуются сложные операции по доступу на нужный участок. Кое-где вешают люльки, но даже здесь нужны свои технические решения, ведь пилоны имеют отрицательный уклон. Кстати, работа на люльках тоже ведется с альпинистской страховкой. Но часто повесить люльки просто невозможно: мешают ванты и площадки, поэтому приходится работать на весу - на веревках.

На нашей стороне моста (в центре города) работает 16 квалифицированных альпинистов. Я в бригаде единственная девушка. Как меня туда занесло? Корни этой истории лежат высоко в горах: несколько лет я занимаюсь альпинизмом, а увлечение это – при наличии рабочих навыков и специального сертификата – может приносить неплохие деньги. А тут еще и подвернулась стройка века, такое нельзя пропустить.

Вот и оказались во Владивостоке мобилизованными мостом практически все имеющиеся в наличии промышленные альпинисты. Каждый пилон – более 8 тыс. квадратных метров поверхности, работы – непочатый край, а время поджимает. В плане завершить работу по покраске до 1 июня.

Бригада принимает меня тепло, мы давно знакомы по работе и по спорту. Многие из них туристы, альпинисты, спелеологи. Работаем в основном в парах – так безопаснее.

И вот – первый трудовой день. Стоим под пилоном, ждем лифта наверх. На меня с недоумением поглядывают остальные рабочие. Первый лифт поднимает нас на уровень дорожного полотна, здесь высота 59 метров. Переходим во второй, и выше едут уже только альпинисты. Подъемник «бегает» вверх-вниз с внешней стороны пилона, он и везет нас до самого верха, до отметки 225 метров. Смотрю на медленно отдаляющуюся землю – в первый раз дух захватывает.

Высаживаемся на верхней площадке. Пацаны быстро и спокойно вешают веревки, набирают воду (две бочки с водой стоят на самом верху пилонов, их сюда поднимает кран), замешивают раствор. Без суеты спрыгивают вниз, куда-то в головокружительную «пропасть» - и каждая двойка скользит по веревкам на свой участок. Всю зиму пилоны шлифовали, сейчас затирают специальной смесью и красят.

Нам достается один из самых сложных участков на объекте: удобные уже разобрали те, кто пришел раньше, а мы стали «жертвами дедовщины». Северная сторона верхушки пилона – наши 400 квадратов. Как раз отсюда выходят 22 ванты, которые в разы усложняют работу, здесь же оборудованы четыре технические площадки (после завершения строительства их уберут), пролезть под которые - тоже тот еще экшн. Зато вдоль вант ходит маленький подъемник, и если он не занят французами, можно закрыть часть объема стоя на ногах, а не болтаясь в воздухе, что действительно начинаешь ценить.

Но как только мы вышли на работу, выяснилось: тот, кто выбрал «теплое местечко» в надежде погреться на южной стороне и без проблем сделать работу, основательно пролетел. Вторую неделю давит южный ветер, да такой сильный и холодный, что ребята вынуждены одеваться в три шубы и даже иногда покидать рабочее место посреди дня, если ветер еще чуть усиливается. А мы на севере чувствуем себя неплохо.

Правда, если ветер становится слишком сильным, с пилона снимают всю бригаду. Однажды поднялся штормовой – 25 м/сек. Поступает команда в срочном порядке спускаться. Лифт внизу, подъем его сразу запретили по соображениям безопасности. Мы – на высоте около 200 метров, длины веревок до земли, естественно, не хватит. Единственная возможность спуститься вниз – по лестнице внутри пилона. Но вход в его «внутренности» - с самой верхней площадки, до которой еще надо добраться! Ветер усиливается, свистит. Рядом с нешуточной амплитудой раскачивает кран. Испуганный крановщик бежит вниз. Сижу на дощечке, ко мне пристегнуты два ведра с цементом, канистра с водой, шпатели, затирки. Изо всех сил начинаю подниматься вверх по веревке - надо спешить. Вот и верхняя площадка. Только высунулась из-за пилона - чуть не сдуло обратно. Мужики из бригады помогли забраться на площадку, подхватили ведра, доску, бутылки. С другой стороны пилона вылезли еще ребята: они там попытались было красить, но с таким ветром больше покрасили друг друга. Забираем утварь и прыгаем в люк.

Пилон внутри полый. На стройке говорят: все лифты и площадки, что устроены сейчас снаружи, скоро уберут и перенесут туда. А пока здесь разборные этажи из досок и деревянные лестницы, 225 метров вниз пешком… Но оно того стоило. Внутри конструкция выглядит еще более впечатляюще: кругом сплошной металл, будто в гигантской подводной лодке. Здесь, наверное, вкручен миллион болтов, и все это выглядит невероятно основательно и монументально. Поистине, у инженерных сооружений особая красота.

Кстати о надежности. Даже нашу работу жестко контролирует десяток инстанций. Само собой, мы не работаем в дождь, но и в туман красить нельзя – большая влажность, что грозит отслаиванием краски. Толщину и качество слоя краски проверяют специальными датчиками!

Вообще культура производства здесь впечатляет. Жесткий распорядок рабочего дня, строжайшая дисциплина, ответственность каждого за свой участок. Нам, пришедшим красить пилоны уже на завершающем этапе строительства, выдали отличное альпинистское снаряжение. Спецодежда, каски, техника безопасности, контроль за качеством каждого технологического процесса, полный порядок на стройплощадке и в управлении – стало понятно, что все это обыденные вещи на стройке.

Но есть еще бесценное обстоятельство: именно здесь вдруг впервые удалось почувствовать, что такое – лучшие (хочется сказать – советские) традиции взаимопомощи, командной работы, когда все трудятся на одну задачу, и каждый в любой сложный момент готов придти на выручку и подставить плечо.

Признаться, мы не профессиональные маляры, хотя у многих альпинистов уже такой большой опыт в высотной покраске, что они практически малярные гуру. Но покажите мне того настоящего маляра, который полезет на 200 метров. А промышленные альпинисты – это в основном молодые парни, универсалы, многие – настоящие профессионалы еще и в других сферах. В бригаде у нас есть физик, журналист, религиовед, судомеханик, ди-джей и генеральный директор небольшой компании, а его напарник – зам. по инновациям. Над последними мы слегка подшучиваем:

- Ну что, генеральный директор пришел красить пилон? А что же директор по инновациям молчит? Чего новенького у нас?

- Мы обследовали пилоны на наличие жизни. Был обнаружен коренной житель этих мест - летучая мышь! - не моргнув глазом, отчитывается директор по инновациям.

К высоте привыкаешь уже в конце первого рабочего дня. Спокойно делаешь свое дело, а внизу, под тобой, летают птицы. Этот мост создан умом и трудом тысяч людей – инженеров, конструкторов, сварщиков, бетонщиков, монтажников. Но мост будет хранить и немного тепла наших рук - рук маляров-высотников.

Ольга ИВЛЕВА, «Золотой Рог».