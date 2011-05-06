Та Победа была в нашем единстве…

...А случись сегодня такая беда, как тогда, выстояла бы Россия? И есть сомнения, что удалось бы выстоять и победить. Ведь мало было только победить. Важно еще суметь удержать Победу, закрепить ее, на ее «волне» достичь других побед, которыми была богата послевоенная история, когда из руин в считанные годы поднимались города, строились предприятия и ковалось общее богатство.

Когда нас через несколько десятилетий будут спрашивать, что же мы сделали такого особенного, трудно представить, какой мы сможем дать ответ. Ведь и ветераны Второй мировой войны неоднозначно сегодня отвечают на наш вопрос: вы воевали за ту страну, СССР, которой нет уже почти 20 лет. Чувствуете ли вы себя солдатом Победы?

Лев Александрович АБРАМОВ:

- Конечно, чувствую! Дело в том, что в 1941-1945 гг. фактически воевала вся страна. Одни – на фронте, другие – находясь в тылу. Все испытывали такие тягости, которые не дай бог нынешнему поколению. И было ощущение общего. Когда началась война, мне было лишь 14 лет, но в 1945-м я уже воевал здесь, на Дальнем Востоке. Чтобы нам быть самим свободными, нужно было сломать шею тому, кто закабалил всех остальных. Главное – наша страна справилась с невиданным до тех пор монстром, и это ощущение у меня осталось до сих пор. А Россией тогда было не нынешнее понятие, а весь прежний Советский Союз. Того же грузина где-нибудь в Африке все равно называли «русским». Весь народ в этом плане был другой – единый, хотя в СССР, как и в России сегодня, много было разных народов… Но все они были РУССКИЕ ЛЮДИ, и они сражались за свою страну, за свою Родину. Понятий отдельно Россия или Узбекистан – тогда практически не было. И тем более среди самих русских. А то, что случилось потом, – это планы, которые в отношении нас вынашивали сначала Гитлер, а затем американский «товарищ» Даллес…

Павел Григорьевич ОСАДЧИЙ:

- Это была наша Победа! А то, что негодяи сделали с этой страной потом, – это другое дело. Мы же выстояли, разгромили фашиста, освободили не только себя, но и другие государства. Можно сказать, всю Европу.

Иосиф Степанович ЧУТОВ:

- Для меня разницы, какой строй в государстве, не было и не будет. Я защищал государство, в котором родился, учился и где я сейчас живу. И если бы пришлось снова, то с оружием в руках пошел бы, хотя мне и 85! Я это должен. Хотя, наверное, могут не доверить оружие, сказать, что «уже стар»…

Наталья Семеновна КАЧЕНКОВА:

- Я ветеран, но не воевала. Была жителем блокадного Ленинграда, а ленинградцы в то время все были фронтовики. Важно, что мы страну тогда все-таки отстояли. А теперь ее, конечно, жалко. Была огромная, интересная. Можно было за рубеж и не ездить – достаточно проехать ее, чтобы всего насмотреться! Мы чувствовали ее величие. Но что делать? Жизнь меняется.

Николай Артемович ЛЕБЕЕВ:

- Я был на фронте. Пехотинцем. И больше километров прополз на животе, чем прошел пешком. Были пулевые ранения, а в 1945 г. стал инвалидом. И какой результат! Обидно, что о нас сегодня вспоминают только раз в год. Чувствую я или нет себя солдатом Победы? Не знаю, как и ответить! Больше как «использованный материал». Живу и думаю – в грязи, немощный, скоро 90 лет, квартира – облупленна, и никого это не интересует. А я ведь не с печки упал, черт возьми, по пьянке. Если бы так, то так тебе, черту старому, и надо!

Государство не желает, не может обеспечить достойную старость. И ветераны не живут, а доживают свой век. Ни прав никаких, ни обязанностей. Захотели – отняли льготы. К сожалению, отношение власти к нам изменилось, а общество равнодушно, и поэтому нам очень тяжело доживать.

Наши чиновники обещают – и забывают. Зачем же обещать! Между прочим, я в прошлом году на встрече с Владимиром ПУТИНЫМ задавал ему вопрос: «Почему у нас во Владивостоке нет пансионата для участников войны?» В Хабаровске есть, в Иркутске есть, в Москве – штуки четыре…

У меня в душе – горечь и обида. Понятия не имею, за что же я воевал. Если бы я только знал, что меня, как инвалида войны, впоследствии ждет такая жизнь, я бы, наверное, подумал, стоило ли воевать или нет. Но тогда я не задавал себе подобных вопросов. Я был патриотом своей родины, той, которая была в оккупации.

Действительно теперь той страны уже нет, но я воевал за Украйну, за ридный мой дом, за Дальний Восток и за все, что тогда было нашим общим. Тогда все было другим – страна, положение, порыв, вера. Сама система была другая. Но заслуга наша была в том, что мы все вместе победили злобного, умного, оснащенного новейшей техникой врага, который до этого покорил всю Европу.

Владимир Андреевич КОНОВАЛОВ:

- Я чувствую себя униженным солдатом Победы, но горжусь Победой, что в то время жил и воевал. И Советская власть для нас, победителей, затем многое делала. И квартиры давала! А сейчас одни разговоры тех, кто нами руководит. Какая забота о нас – дай бог, чтобы они так жили!

К 60-летию Победы сначала предоставляли квартиры тем участникам войны, кто подал заявления до 1 марта 2005 г., потом, по решению Дмитрия МЕДВЕДЕВА, – всем остальным. И вот я в 2009 г., больной, три месяца потратил, чтобы собрать все справки, и встал на очередь. Мне предложили сертификат на квартиру за 1 млн 280 тыс. рублей. Отдали документы в риэлторскую организацию. А она предлагает гостинку с комнатой в 13 квадратных метров, «уборной» и коридорчиком. И чтобы прописался сам, без жены! Потом предлагает другую гостинку – с комнатой 17 метров, но требующую ремонта на такую же сумму, как уже выделили. И я сказал: «Спасибо! Забирайте ваш сертификат! Я с этой властью больше не связываюсь!» Почему в Хабаровске ветеранам дали квартиры, в Благовещенске построили дома как следует – рядом поликлиники и все. А у нас паразиты – только для себя!?

Федор Нефедович МИРОШИН:

- Как можно сохранить чувство в том виде, в котором оно было в те годы!? В последнее время – больше показухи, делают «праздники», но когда говорят о Победе, то не договаривают. Для участников пенсию более-менее сделали в двукратном размере. А труженики тыла остались при 5-8 тысячах в месяц. Наши верхи не осознают эти пенсии...

Конечно, в войне победил народ. Но было и руководство страны, и верховный главнокомандующий. И свою роль сыграло то, как все было организовано.

И второе – нельзя было потом делить людей на воинов и тружеников тыла, а их взяли и разделили. Если бы нам не производили танки, снаряды и все прочее, то чем было бы воевать!? Голыми руками!? Но делили и делят! А ведь народ был ЕДИНЫЙ. Весь защищал страну – от мала до велика! А теперь – одни участники войны стали «федерального» значения, другие – «регионального»! Это неправильно!

И как же так: гордость за Победу есть, а страны нет? Как может быть гордость без страны!?