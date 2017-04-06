Новую канализационную станцию запустят во Владивостоке

Новая станция «Абросимова» в районе Змеинки Владивостока позволит переключить половину канализационных стоков Первореченского района города на очистные сооружения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в КГУП «Приморский водоканал», проектная мощность объекта – около 35 тысяч кубометров стоков в сутки, что позволит перенаправить половину всех канализационных стоков района Мыса Чуркин на очистные сооружения.

«Сейчас на станции уже завершены строительные работы, ведется монтаж оборудования и коммуникаций», – уточнили на предприятии.

Через канализационную насосную станцию «Абросимова» будут проходить стоки хозяйственно-бытовой канализации и направляться на Южные очистные сооружения.

«В настоящее время эти стоки сбрасываются без очистки в залив Босфор Восточный», – подчеркнули в Приморском водоканале.

На предприятии отметили, что напорный коллектор, ведущий к новой станции, проходит по территории военной части, возникли сложности согласования с военным ведомством.

«Коллектор по проекту также проходит по территории судостроительного завода “Восточная верфь”, который подтвердил возможность работы на своей территории, теперь осталась очередь за военными», – прокомментировали в Примводоканале.

В департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края подчеркнули, что планомерная работа по переключению неочищенных стоков приведет к оздоровлению морских акваторий региона.

«На сегодняшний день во Владивостоке построено и эксплуатируются четыре комплекса очистных сооружений – “Центральные”, “Северные”, “Южные”, “остров Русский” общей мощностью 380 тысяч кубометров в сутки, которые собирают коммунальные стоки со всех районов города», – отметили в ведомстве.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. План мероприятий по его проведению, утвержденный губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии.

По поручению главы Приморья, мероприятия в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.