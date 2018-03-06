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Администрация Владивостока обратилась к горожанам с предупреждением

06 Марта 2018, 12:25 | Владивосток

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Также в антитеррористической комиссии города напоминают: лицам, которые занимаются  заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ.

Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Телефоны оперативных и экстренных служб

Телефоны экстренных служб (набирать с моб. телефона)

Единая служба спасения

112

Единый телефон пожарных и спасателей

101

Полиция

102

Скорая медицинская помощь

103

Аварийная газовая служба

104

Телефоны дежурных территориального органа безопасности, Росгвардии, 

МВД России, МЧС России, ЕДДС

УФСБ России по Приморскому краю

8 (423) 221-72-12, 222-45-86

Управление ФС ВНГ России по Приморскому краю по телефону

8 (423) 230-52-98

УМВД России по Приморскому краю

УМВД России по городу Владивостоку

8 (423) 249-04-91

8 (423) 265-53-40, 265-53-43

ГУ МЧС России по Приморскому краю

Центр управления в кризисных ситуациях по Приморскому краю

8 (423) 243-28-27

8 (423) 240-66-80

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока»

8 (423) 222-23-33

Телефоны дежурных территориальных органов полиции города Владивостока

УМВД России по городу Владивостоку

ул. Военное Шоссе, д. 24

8 (423) 265-53-40, 265-53-43
Телефон доверия –
8 (423) 265-52-99   

Отдел полиции № 1 
(Ленинский район)

ул. Махалина, д. 3а

8 (423) 226-71-71

Отдел полиции № 2
(Первомайский район)

ул. Киевская, д. 8

8 (423) 227-65-63

Отдел полиции № 3
(Первореченский район)

ул. Овчинникова, д. 30

8 (423) 240-38-65

Отдел полиции № 4
(Фрунзенский район)

ул. Посьетская, д. 46

8 (423) 265-53-41

Отдел полиции № 5
(Советский район)

ул. Узбекская, д. 15а

8 (423) 232-05-34, 232-05-26

Отдел полиции № 6

ул. Маковского, д. 203

8 (423) 238-80-03

Пункт полиции № 9

о. Русский, Аякс, 20

8 (423) 249-09-27

Пункт полиции № 10

ул.  Лермонтова, д. 66

8 (423) 238-13-76

ОГИБДД УМВД России
по г. Владивостоку

ул. Фонтанная, д. 10

8 (423) 249-09-21, 222-50-63, 240 03 24

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: безопасность  владивосток  МЧС  скорая  полиция  выборы  президент россии  помощь  МВД 



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