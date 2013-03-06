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ОАО "Полиметалл" и ДВФУ заключили рамочное соглашение
Одна из крупнейших в России горнорудных компаний – ОАО «Полиметалл» – заинтересована в долговременном сотрудничестве с ДВФУ. 5 марта состоялось совещание, на котором со стороны ОАО «Полиметалл» присутствовали директор магаданского филиала Геннадий Кузьменко и два заместителя по персоналу и кадровым вопросам: Алексей Козлов и Татьяна Казетова. Со стороны ДВФУ совещание вел проректор по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа; также в нем приняли участие директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер, заместители проректора по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин и Вячеслав Филимонов и заведующие кафедрами ШЕН и ИШ Константин Змеу, Николай Силин, Валерий Макишин, Владимир Реутов.
После обмена приветствиями стороны выступили с презентациями об истории и направлениях деятельности университета и компании. Особый интерес у представителей ДВФУ вызвала слайд-презентация Татьяны Казетовой с подробной демонстрацией заботы руководства ОАО «Полиметалл» о качестве социально-бытовых условий во всех филиалах компании.
-У нас действует корпоративная программа для студентов и молодых специалистов «Молодость. Профессионализм. Карьера», предполагающая оплату проезда студентов к месту практики и обратно, обеспечение жильем в вахтовых поселках и общежитиях, заработную плату, рекомендации по темам курсовых и дипломных работ, утверждение стипендии компании, – перечислила Татьяна Владимировна.
-Очень важно, чтобы после первой практики студент не был позабыт, – согласился Игорь Соппа. – И курсовые работы, написанные на производстве, имеют гораздо большую ценность, чем отвлеченные рассуждения. И если студент увидит заинтересованность компании в нем, это станет наилучшей мотивацией к учебе.
Директор магаданского филиала ОАО «Полиметалл» Геннадий Кузьменко рассказал, что компания уже в течение многих лет организует студенческие практики на производстве и видит перспективным партнерство с ДВФУ по ряду направлений: трудоустройству выпускников, повышению квалификации сотрудников компании, созданию совместных рабочих групп в рамках проектной деятельности, научным изысканиям. В ответном выступлении заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин описал систему целевой подготовки кадров вузом по заказу предприятий. По словам Андрея Николаевича, эта система хорошо себя зарекомендовала, но получила ограниченное распространение. При этом никаких препятствий к ее развитию нет, а значит, вполне возможно работать с партнерами-работодателями именно по этой схеме, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Совещание завершилось подписанием рамочного соглашения о сотрудничестве и предварительной договоренностью о размещении презентационного стенда компании «Полиметалл» в одном из корпусов ДВФУ. Кроме того, возможно, уже нынешним летом студенты ДВФУ получат предложения о практике от Магаданского и Хабаровского филиалов компании.
Фото с сайта ДВФУ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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