Во Владивостоке открылся комплекс ТБО

Строительство объекта велось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. Комплекс включает производственный цех, где происходит складирование, сортировка и переработка отходов. Также здесь расположены первая карта полигона ТБО, очистные сооружения и административное здание.

Технически переработка представляет собой полуавтоматизированную сортировку поступающих отходов с разделением на виды: вторичное сырье, сырье, пригодное для вторичной переработки, крупногабаритный мусор, строительные отходы. Мусор спрессовывается и пакетируется в брикеты размером, удобным для транспортировки. Новое предприятие способно перерабатывать около 300 тысяч тонн мусора в год.

Как рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства Приморского края, применение современных технологий утилизации и переработки отходов обеспечит защиту атмосферы, прилегающих территорий и грунтовых вод от загрязнения. По мере необходимости будут достраиваться другие карты полигона.

«Золотой Рог».