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Реконструируется один из самых больших детских садов Владивостока
Бывший учебно-производственный комбинат Советского района на ул. Узбекской, 15 перепрофилируется под помещение для детских дошкольных групп и соединяется переходом с действующим детским садом №155. Таким образом, из двух помещений образуется самый большой детский сад краевого центра на 240 малышей.
Теплый переход уже построен и отделан, он связал бывшие помещения учебного комбината с игровыми комнатами действующего дошкольного учреждения. Реконструкция идет в рамках программы главы Владивостока Игоря ПУШКАРЁВА по развитию учреждений дошкольного образования, восстановлению возвращённых детских садов и строительству новых.
В реконструируемом здании сделана новая скатная кровля, строители утеплили фасад, установили пластиковые окна, уложили линолеум и паркет, на стены нанесены яркие рисунки, сейчас идет сборка мебели. На территории детского сада установили новые лестничные марши, построили 15 прогулочных площадок с прорезиненным покрытием, на них уже стоят новые горки, лавочки, песочницы. Ведутся монтаж уличного освещения, работы по ограждению детского сада и установке систем видеонаблюдения.
Сейчас детский сад №155 рассчитан на 240 детей. Новое здание позволит организовать дополнительно 4 группы на 80 детей. Выдача путевок в садик уже начата. Планируется, что свои двери сад распахнет в течение месяца.
«Золотой Рог».
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