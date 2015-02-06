Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У Владивостока появится свой гимн
Прослушивание работ, присланных на конкурс по созданию гимна Владивостока, состоялось 5 февраля в Думе города. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока.
В состав комиссии вошли проректор Дальневосточной государственной академии искусств, заслуженный артист РФ Александр Капитан, руководитель Приморского представительства Союза композиторов России, член Союза композиторов России, заслуженный артист РФ Татьяна Пакулова, главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов, директор детской школы искусств № 3, лауреат международных конкурсов Сергей Токарев, председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая.
Как отметила Елена Новицкая: «Гимн города является официальным государственным символом, он будет утверждаться Думой и исполняться на торжественных мероприятиях. Поэтому к тексту и музыке предъявляются особые требования. Гимн должен обладать высоким поэтическим уровнем, ритмом, рифмой, благозвучностью, отражать историю Владивостока. Сегодня мы принимали участие в обсуждении 18 произведений, которые были поданы на конкурс. Среди них очень много достойных. В каждой песне звучит любовь к городу, чуткое отношение к истории. Но, хотелось бы, чтобы в гимне были отражены последние события из жизни Владивостока, такие как присвоение ему статуса порто-франко».
«Трогательно, что жители города пишут такие замечательные песни, - поделилась впечатлениями председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга Ворожбит, - я сегодня получила огромный заряд энергии. Одна из представленных работ после доработки должна стать гимном Владивостока, а остальные могут звучать на праздниках, в парках, по радио».
Депутат Александр Приходько считает, что гимн должен духовно «поднимать» человека. «У меня нет музыкального образования, поэтому при прослушивании проектов гимнов я ориентировался следующим образом: если мне захочется встать и слушать это произведение стоя, тогда его можно считать гимном. Все конкурсные работы показались мне интересными, но, на мой взгляд, до гимна дотягивают два или три варианта при условии их доработки», - сказал депутат.
Отобранные работы будут в ближайшее время представлены на суд жителей города. Лучший гимн определится в ходе голосования и с учетом мнения комиссии.
Напомним, конкурс на создание гимна Владивостока стартовал в столице Приморья в середине октября 2014 года. Горожанам предлагалось написать свой вариант торжественного музыкально-поэтического произведения до 15 января 2015 года. По условиям конкурса гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение продолжительностью до 4 минут. Литературный текст должен состоять не менее чем из трех куплетов и припева.
Новости тематики
- Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова
- Во Владивостоке появилось много новых названий для улиц
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- Завтра во Владивостоке пройдет морской субботник
- Во Владивостоке хотят пустить грузовые поезда через центр города
- "Бессмертный полк" пройдёт по Владивостоку в День Победы
- Куда пойти во Владивостоке в предстоящие выходные
- У Владивостока появится свой гимн
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов