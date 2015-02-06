У Владивостока появится свой гимн

Прослушивание работ, присланных на конкурс по созданию гимна Владивостока, состоялось 5 февраля в Думе города. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока. В состав комиссии вошли проректор Дальневосточной государственной академии искусств, заслуженный артист РФ Александр Капитан, руководитель Приморского представительства Союза композиторов России, член Союза композиторов России, заслуженный артист РФ Татьяна Пакулова, главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов, директор детской школы искусств № 3, лауреат международных конкурсов Сергей Токарев, председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая. Как отметила Елена Новицкая: «Гимн города является официальным государственным символом, он будет утверждаться Думой и исполняться на торжественных мероприятиях. Поэтому к тексту и музыке предъявляются особые требования. Гимн должен обладать высоким поэтическим уровнем, ритмом, рифмой, благозвучностью, отражать историю Владивостока. Сегодня мы принимали участие в обсуждении 18 произведений, которые были поданы на конкурс. Среди них очень много достойных. В каждой песне звучит любовь к городу, чуткое отношение к истории. Но, хотелось бы, чтобы в гимне были отражены последние события из жизни Владивостока, такие как присвоение ему статуса порто-франко».

«Трогательно, что жители города пишут такие замечательные песни, - поделилась впечатлениями председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга Ворожбит, - я сегодня получила огромный заряд энергии. Одна из представленных работ после доработки должна стать гимном Владивостока, а остальные могут звучать на праздниках, в парках, по радио».

Депутат Александр Приходько считает, что гимн должен духовно «поднимать» человека. «У меня нет музыкального образования, поэтому при прослушивании проектов гимнов я ориентировался следующим образом: если мне захочется встать и слушать это произведение стоя, тогда его можно считать гимном. Все конкурсные работы показались мне интересными, но, на мой взгляд, до гимна дотягивают два или три варианта при условии их доработки», - сказал депутат.

Отобранные работы будут в ближайшее время представлены на суд жителей города. Лучший гимн определится в ходе голосования и с учетом мнения комиссии.

Напомним, конкурс на создание гимна Владивостока стартовал в столице Приморья в середине октября 2014 года. Горожанам предлагалось написать свой вариант торжественного музыкально-поэтического произведения до 15 января 2015 года. По условиям конкурса гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение продолжительностью до 4 минут. Литературный текст должен состоять не менее чем из трех куплетов и припева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.